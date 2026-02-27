Mladost - ludost... što će se odraziti na glasačke listiće?
Analiza tri lica nove generacije birača za izbore 2028.
Politolog Nikola Baketa analizira tri skupine mladih koji će 2028. prvi put birati vlast, a odrasli su u sjeni pandemije, rata i migracija. Radikalizirani utjehu traže u identitetskim pitanjima i desnom buntu. Angažirani se dijele na vjerne stranačke vojnike i aktiviste fokusirane na ljudska prava i klimu. Najbrojniji su distancirani – mladi koji zbog nepovjerenja i osjećaja nemoći ostaju u “svoja četiri zida”. Dok političari prigodnim porukama pokušavaju upecati glasove, sustavno građenje povjerenja u demokraciju i dalje izostaje, što ključno utječe na njihovu (ne)mobilizaciju. Ideje