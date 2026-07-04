Istraživanje ESB-a: Mladi u Hrvatskoj među najbogatijima u eurozoni s medijanom od 82.000 € - Monitor.hr
Danas (21:00)

Za zlatnu mladež nema zime

Istraživanje ESB-a: Mladi u Hrvatskoj među najbogatijima u eurozoni s medijanom od 82.000 €

Prema istraživanju ESB-a iz 2026. godine, medijan neto bogatstva mladih (16–34 godine) u eurozoni iznosi 24.600 €. Hrvatska je pri samom vrhu s visokih 82.000 €, unatoč skromnijim godišnjim primanjima. Stručnjaci naglašavaju da rano bogatstvo nije rezultat discipline i osobne štednje, već obiteljskog nasljeđa, visoke stope vlasništva nad nekretninama i roditeljskog “poguranca”. Na razini Europe, najbogatiji su mladi na Malti (257.500 €), a najsiromašniji u Finskoj (5.700 €). Zanimljivo je i da su mladi Talijani čak tri puta bogatiji od svojih njemačkih vršnjaka. Nacional


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