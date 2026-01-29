Ili od čijih god već zasluga pripisanih njemu
Istraživanje sugerira da je Edison možda nenamjerno proizveo grafen još 1879.
Znanstvenici sa Sveučilišta Rice tvrde da je Thomas Edison tijekom razvoja prve žarulje možda nenamjerno proizveo grafen, materijal izoliran tek 2010. godine. Analizom i rekonstrukcijom Edisonovih pokusa pokazali su da je zagrijavanje ugljičnih niti od bambusa na 2.000–3.000 °C nalik današnjem „flash Joule heatingu“, procesu kojim nastaje turbostratični grafen. Iako je neizvjesno je li se grafen zadržao u dugotrajnim Edisonovim testovima, studija pokazuje da su uvjeti za njegov nastanak tada postojali te otvara prostor za novo čitanje povijesnih eksperimenata. Bug