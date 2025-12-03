Čini se da je voda konačno pronašla svoj tok (pun intended)

Europski operateri moraju u idućih pet godina namaknuti 250 milijardi eura za ulaganja u elektroenergetske mreže kako bi mogle pratiti pojačanu potražnju i uključivanje energije iz obnovljivih izvora Europa se sve više prebacuje na struju, i to u uvjetima snažnije potražnje podatkovnih centara i centara za umjetnu inteligenciju. Kompanije paralelno pokušavaju u mrežu uključiti i struju iz obnovljivih izvora. Krajem travnja Španjolska i Portugal zabilježili su najteže prekide u opskrbi strujom u povijesti, a prošlog su tjedna bez električne energije ostali i stanovnici velikih dijelova Češke. Zastarjela europska infrastruktura teško se se nosi s takvim pritiskom i treba je u kratkom roku proširiti, i to više nego u protekla dva desetljeća, procjenjuju u BCG-u. Poslovni