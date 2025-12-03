Čini se da je voda konačno pronašla svoj tok (pun intended)
Osmotska energija – nova nada za obnovljivu struju iz slane i slatke vode
Youtuber Chris Doel uspio je napajati cijelu kuću koristeći baterije iz odbačenih jednokratnih e-cigareta. Projekt je pokrenuo kako bi ukazao na besmislenost bacanja ispravnih litij-ionskih ćelija — u Ujedinjenom Kraljevstvu ih se svakodnevno baci više od milijun. Nakon dva mjeseca testiranja i sortiranja oko 500 baterija, sastavio je sustav od 2.500 Wh s naponom od 50 V, po uzoru na Tesline module. Baterija je uspješno preuzela napajanje kuće, a video o projektu, montiran djelomično uz “vape struju”, postao je viralni hit s preko 2,4 milijuna pregleda. Bug
Struja je usmjereno gibanje čestica – zračna, vodena ili električna, ovisno o prirodi čestica. Električni napon, odnosno elektromotorna sila, pokreće elektrone kroz vodič, a jakost struje ovisi o otporu materijala. Izmjeničnu struju, koja mijenja smjer i veličinu, u praktičnu primjenu uveo je Nikola Tesla, čime je porazio Edisonov istosmjerni sustav u „ratu struja”. Tesline ideje o rezonantnim krugovima kasnije su poslužile i za razvoj radija, iako je slavu prvotno odnio Marconi. Povijest je, doduše, naknadno ispravila nepravdu. Dario Hrupec za Bug
Rad električnog polja pretvara se u razliku energija – kinetičke ili potencijalne. Iz toga proizlaze pojmovi električne potencijalne energije, potencijala i napona. Kondenzator (bolje rečeno kapacitor) čuva energiju razdvajanjem naboja, ali zbog male gustoće energije njegova je primjena ograničena. Zato električna vozila ne voze na kondenzatorima nego na litij-ionskim baterijama, čija je gustoća energije dovoljno visoka da osigura praktičan domet. Povijesno gledano, električni automobili nisu novost – postojali su još krajem 19. stoljeća, ali su tada pali pred snagom benzinskih i dizelskih motora. Dario Hrupec za Bug
Japan je u jugozapadnom gradu Fukuoki pokrenuo drugu osmotsku elektranu u svijetu, a procjenjuje se da će godišnje proizvoditi 880 tisuća kilovatsati električne energije. Nova tehnologija temelji se na osmozi, prirodnom procesu u kojem voda s manjom koncentracijom soli prelazi kroz posebnu membranu prema onoj s većom. Taj protok vode stvara pritisak koji se zatim koristi za proizvodnju električne energije. Iako je tehnologija u ranim fazama, smatra se da je pouzdan izvor energije jer nije ovisna o vremenskim uvjetima, za razliku od solarnih ili vjetroelektrana. Guardian, tportal
Ljudi su još u paleolitiku otkrili čudesna svojstva jantara, koji je privlačio sitne predmete. Od tog čuđenja došli smo do razumijevanja elektriciteta: dva tipa naboja, privlačenje i odbijanje te kvantiziranost naboja. Coulomb je kvantificirao električnu silu, a Faraday uveo koncept električnog polja – područja utjecaja naboja koje nosi energiju. Električna i magnetska polja postala su temelj fizike, pokazujući kako apstraktni izumi mogu oblikovati naše razumijevanje prirode. Dario Hrupec za Bug
Kineski znanstvenici razvili su anodu za gorivnu ćeliju od karboniziranog grožđa, na kojoj bakterije proizvode struju oksidirajući otpadnu vodu iz pivovare. Najbolji rezultat postignut je pri karbonizaciji na 900 °C, uz stabilan napon od 0,64 V i snagu od 3,7 W/m². Anoda je ekološki prihvatljiva, a postupak uklanja do 85,5 % organske tvari iz vode. Umjesto grožđa, može se koristiti i trop. Tehnologija tako istovremeno reciklira dva otpada i stvara energiju – što je, na svoj znanstveni način, prilično magično. Nenad Raos za Bug
Ministar Ante Šušnjar najavljuje zakonodavni okvir za male modularne nuklearne reaktore (SMR), koji bi trebali riješiti hrvatske energetske probleme. Ivica Jakić iz H2-Hydrogen Cell Croatia ističe sigurnost i učinkovitost SMR-ova te mogućnost njihove ugradnje blizu potrošača. No astronom Korado Korlević upozorava da Hrvatska nema industrijske kapacitete za takvu tehnologiju – ne može proizvesti ni šarafe. Umjesto sanjarenja o SMR-ovima, poziva na hitna ulaganja u skladištenje energije iz obnovljivih izvora. DW
Europski operateri moraju u idućih pet godina namaknuti 250 milijardi eura za ulaganja u elektroenergetske mreže kako bi mogle pratiti pojačanu potražnju i uključivanje energije iz obnovljivih izvora Europa se sve više prebacuje na struju, i to u uvjetima snažnije potražnje podatkovnih centara i centara za umjetnu inteligenciju. Kompanije paralelno pokušavaju u mrežu uključiti i struju iz obnovljivih izvora. Krajem travnja Španjolska i Portugal zabilježili su najteže prekide u opskrbi strujom u povijesti, a prošlog su tjedna bez električne energije ostali i stanovnici velikih dijelova Češke. Zastarjela europska infrastruktura teško se se nosi s takvim pritiskom i treba je u kratkom roku proširiti, i to više nego u protekla dva desetljeća, procjenjuju u BCG-u. Poslovni
Elon Musk najavio je da njegov AI startup xAI gradi podatkovni centar u Tennesseeju snage jednog gigavata – kao prosječna nuklearka. Upozorava na tri uska grla razvoja umjetne inteligencije: čipove, transformatore i električnu energiju. Google dijeli zabrinutost i razmatra nuklearnu energiju zbog nepouzdanosti obnovljivih izvora. Kina ubrzano gradi nove energetske kapacitete, dok SAD stagnira. Potražnja za podatkovnim centrima ne jenjava, no neki upozoravaju na moguće pretjerivanje u procjenama potrošnje. tportal
Određene bakterije kao što je Escherichia coli dišu generirajući električnu energiju, otkrili su bioznanstvenici Sveučilišta Rice. Njihovi nalazi, objavljeni u časopisu Cell, mogli bi omogućiti novi razvoj čiste energije i industrijske biotehnologije. Daljnji laboratorijski testovi potvrdili su da bakterije postavljene na vodljive materijale nastavljaju rasti i generirati električnu energiju. Ovaj rad, uvjereni su autori, postavlja temelje za iskorištavanje ugljikovog dioksida putem obnovljive električne energije, gdje bakterije funkcioniraju slično fotosintezi kod biljakama. Bug donosi još novosti iz svijeta znanosti.