Šok na strujnim krugovima
HUP traži njemački model subvencija za spas domaće industrije
Hrvatska poduzeća plaćaju 18% skuplju struju od prosjeka EU, što izravno ugrožava profitabilnost i investicije prerađivačke industrije. HUP upozorava da se socijalni mir čuva "preko leđa" gospodarstva te predlaže njemački model rasterećenja. Ključne preporuke uključuju smanjenje mrežarina i trošarina kroz državni proračun, uvođenje kompenzacija za troškove CO2 (carbon leakage) te potpore za energetski intenzivne sektore prema EU smjernicama. Cilj je stabilizirati cijene bez narušavanja tržišta, uz uvjet da se dio ušteđenog novca obvezno investira u zelenu tranziciju i energetsku učinkovitost.