Balkanski Kafka
Ivančić: Srbin u Hrvatskoj
Kada se Andrej Plenković jednoga jutra probudio iz nemirnih snova, otkrio je da se pretvorio u golemog Aleksandra Vučića. Nekoć je zlobne opaske iz neprijateljskih redova da “sve više nalikuje Vučiću” lakonski odbacivao i pripisivao opozicijskoj nemoći, no toga jutra, kada je supruga Ana iz kuhinje doviknula “Aco, doručak!”, presječe ga u stomaku. Nisu li njegova svakodnevna obraćanja novinarima sve duža i duža? Nisu li se pretvorila u groteskne monologe i vulgarnu demonstraciju samoljublja? Nisu li njegova kolutanja očima na spomen opozicije sve jača i jača?
Ako se Plenković transformirao u Vučića, zašto bi mu u Zagrebu odrubili glavu? Hrvatska, Bogu hvala, nema pobunjene studente, niti ikoga pobunjenog, glava se čini dosta sigurnom… Ali Hrvatska ima Hrvate, fak, Hrvatska ima Hrvate, a on, pretvorivši se u Vučića, postaje Srbin u Hrvatskoj. Prema tome: jebat će mu mater… Viktor Ivančić za Novosti