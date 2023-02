Pucačina koja je nedostajala

Electronic Arts odlučio je pokloniti The Sims 4. Naime, od sada svi igrači bez obzira na platformu mogu besplatno preuzeti spomenuti naslov za PC putem EA Appa, Origina ili Steama, kao i za PlayStation 5, PlayStation 4, Xbox Series X|S i Xbox One. Kako kažu u prigodnoj poruci, nastupilo je vrijeme da novi igrači iskuse magiju Simsa i “otkriju nove načine igranja, ispričaju priče i izgrade svoje kreacije iz snova”. Dakako, dostupna je samo osnovna verzija igre, što je sasvim dovoljno da se oni koji su ih nekim čudom izbjegavali protekle 22 godine koliko ovaj serijal postoji, upoznaju s osnovama. Oni koji ih već igraju, povodom ovog nesvakidašnjeg događaja imaju priliku nabaviti dodatke i ekspanzije po promotivnim cijenama uz popuste do 50 posto. Bug