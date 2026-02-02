Od kazne do Pinterest inspiracije
Izložba „Moja koža“ otkriva burnu povijest tetovaža od rituala do mainstreama
Izložba Moja koža u Etnografskom muzeju prvi put u Hrvatskoj muzejski obrađuje kulturu tetoviranja. Kustosica Tea Rittig i tattoo umjetnik Mladen Donadini govore o tisućljetnoj povijesti tetovaža – od ritualnih, iscjeliteljskih i kaznenih praksi, preko zabrana i stigmatizacije, do današnjeg statusa mainstream osobnog izraza. Izložba prikazuje tetovažu kao univerzalnu ljudsku potrebu, prisutnu u svim kulturama, te prati njezin put od društvene margine do modne, pop-kulturne norme. tportal