Povijest po mjeri
Izložba o krunidbi kralja Tomislava: Hrvatska povijest kao priča, ne kao činjenica
Izložba u Klovićevim dvorima “U početku bijaše Kraljevstvo“, povodom 1100. obljetnice mitske krunidbe Tomislava – prikazuje hrvatsku povijest kroz mitove, legende i kršćanske simbole, stavljajući naglasak na kraljeve i ratna stradanja. Povijesni izvori često su upitni, a moderna kultura i razdoblje dviju Jugoslavija gotovo su izostavljeni. Autorska priča više naglašava kontinuitet nacije i patnju nego stvarne činjenice, dok posjetitelji, posebice učenici, ostaju ravnodušni. Glavna poruka izložbe sugerira tko smo i kamo idemo, no umjesto ambivalentne i izazovne naracije, bira se sterilna verzija nacionalne mitologije. Kulturpunkt