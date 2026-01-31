Umjetnik svjetskog formata
Veliki povratak velikog umjetnika: Djela Vojina Bakića nakon 60 godina ponovno u Bjelovaru
Izložba “Vojin Bakić: Princip nade” otvorena je u Gradskom muzeju Bjelovar povodom 110. godišnjice njegova rođenja, a riječ je o prvoj velikoj prezentaciji njegova djela u rodnom gradu nakon 60 godina. Izložba će biti otvorena do 18. travnja, a prostire se kroz tri etaže muzeja, obuhvaćajući ključne cikluse poput Svjetlonosnih i Razlistalih formi, uz poznate skulpture Bik i Torzo te rijetko izlaganu skulpturu Istovremenosti. HRT, Bjelovar.live