Pendreci, kresovi i ostale trnjanske kronike
Između kordona i akorda: Kako je 9. svibnja u Zagrebu preživio “opsadno stanje”
Širile su se glasine da bi se nogometni navijači mogli tamo sjatiti i napraviti puno veću pizdariju od Keleminca i njegovih bukača koji su ranije tog dana došli prosvjedovati protiv okupljanja građana na savskom nasipu oko naslaganih drvenih hrpa koje su s potpalom postale ono što Zagrepčani znaju kao „Trnjanski kresovi“. Pravi osjećaj izvanrednog stanja. A u biti radilo se o prazniku, dapače dvostrukom prazniku. Dana 9. svibnja 1945. nacistička Njemačka kapitulirala je u Europi, čime je praktično završio Drugi svjetski rat na europskom tlu. Taj dan se stoga obilježava kao Dan pobjede nad fašizmom u Europi. Jučerašnji fokus nije bio u znaku prisjećanja na Schumanovu deklaraciju ili pad nacističke Njemačke, nego na tenzije „zagrebačkog usijanja“ kako bi se kroz zatrpanost informacijama u realnom vremenu tijekom dana sam smisao 9. svibnja našao u „koga uopće za to briga?“ zapećku. Kome odgovara takva situacija – procijenite sami. Zoran Stajčić za Ravno do dna prenosi svoje dojmove s koncerta u Močvari, koji je prošao “bez frke”.