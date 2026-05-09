Danas

Tko je donio šibice, a tko kantu vode?

Trnjanski kresovi: Prosvjednici i antifašisti na različitim stranama kordona

  • U Zagrebu se održavaju Trnjanski kresovi, manifestacija kojom se slavi oslobođenje grada 1945. godine. Program je počeo u 18 sati, vrhunac je paljenje kresova te rock koncert. Organizatori smatraju da će sve proteći u najboljem redu i miru, tu je i policija koja sve prati i nadzire doslovno svaki centimetar terena. (HRT), Govor Tomaševića: Trnjanski kresovi je tradicija koja je obnovljena u gradu Zagrebu 2014. godine.
    Nikome to nije bilo sporno godinama. (Facebook)
  • Dok gradonačelnik Tomislav Tomašević poručuje da će uvijek obilježavati Dan oslobođenja i pobjedu nad fašizmom, Ivan Penava (DP) uputio je otvoreno pismo tražeći otkazivanje događaja. Penava tvrdi da 8. svibnja predstavlja početak komunističke represije i patnje, a ne oslobođenje. Zbog najavljenih prosvjeda desnih političara, Savski nasip osigurava veliki broj policajaca s psima. Unatoč ideološkim tenzijama, gradske vlasti nastavljaju s tradicijom obnovljenom 2015. godine. Index, gradonačelnik podsjetio da je 8. svibnja srušen režim tzv. NDH te da je to režim koji je godinama sustavno ubijao ljude u koncentracijskim logorima zbog drugačije vjere, nacionalnosti ili političkih stavova (tportal)
  • Na paljenje upali Keleminec i ekipa u crnim majicama, interventna policija i psi osigurali su prostor dok su se čule parole i Thompsonove pjesme (Jutarnji), sudionici im vikali: “Malo vas je, ustaše” (Index), bilo je i privođenja (Zagreb.info)
Jučer

Ako nekome treba podsjetnik

Na današnji dan prije 81 godinu oslobođen je Zagreb, datum dijelimo s Europom kao pobjedu nad nacističkom okupacijom

Trnjanski kresovi obnovljena je tradicija obilježavanja i slavljenja oslobođenja grada od nacifašističkog okupatora i kvislinške ustaške vlasti tijekom Drugog svjetskog rata. Manifestacija na Savi održavala se od 1977. pa do kraja 1980-ih, na mjestu koje ima povijesni značaj. Ondje su partizani 8. svibnja 1945. godine skelom preko Save ušli u grad.

Dok desni diskurs pokušava svibanj 1945. prikazati kao početak nove okupacije, povijesni dokumenti Saveznika – od Teherana do Jalte – govore suprotno. Jugoslavenska vojska u tom je trenutku bila integralni dio pobjedničke koalicije.

Uostalom slavlje oslobođenja nije tek lokalna povijesna crtica. 8. svibnja 1945. tisuće ljudi izašlo je na ulice gradova diljem svijeta kako bi proslavili vijest o predaji Njemačke i kraju Drugog svjetskog rata u Europi. Dan pobjede (VE-Day) državni je praznik u nekoliko europskih zemalja, a obilježava se i ondje gdje nije formalan praznik. Faktograf

Jučer

Subota visokog napona

Trnjanski kresovi između derbija, “Hoda za život” i prijetnji navijačkih skupina

Mreža antifašistkinja Zagreba organizira dvanaeste po redu Trnjanske kresove, proslavu Dana oslobođenja Zagreba od fašizma, koja će se održati u subotu, 9. svibnja, na savskom nasipu kod Mosta slobode s početkom od 14 sati. Po završetku dnevnog programa u klubu Močvara održat će se punk koncert Antifa night na kojem će nastupiti Atheist Rap, Kriva istina, Katarza i Žasu (H-alter, MAZ), istog dana održat će se Hod za život s početkom u 10:30 na Trgu Republike Hrvatske te nogometna utakmica Dinama i Hajduka na Maksimiru u 16 sati. Policija će imati pune ruke posla (Index), pogotovo zato što se na društvenim mrežama pojavio plakat koji poziva na zajednički dolazak navijačkih skupina Bad Blue Boys i Torcide na “Trnjanske kresove”. I to ne u kontekstu proslave, nego da bi organizatorima koji “slave ubijanje našeg naroda” pokazali “snagu, zajedništvo i slogu” (Max Portal).

11.05.2025.

Oslobađanje koje još uvijek nije završilo

Mislilo se da je padom Trećeg Reicha fašizmu zauvijek odzvonilo, danas vidimo da tomu baš i nije tako…

Stotinjak godina od dolaska fašističkih vladara na tronove europskih zemalja, imamo priliku vidjeti kakve posljedice na Zapadu nosi antifašizam shvaćen kao puka povijesna činjenica, a ne kontinuirana praksa. Maskirani agenti u SAD-u otimaju ljude na temelju njihovog etniciteta i šalju ih u salvadorske zatvore, dok se zahtjevi za minimalnu inkluziju manjina u državnim institucijama brišu. Napadi na slobodu govora, ustav i edukaciju, uz već spomenuto, trebali bi biti očekivani sjetimo li se da je na inauguraciji Donalda Trumpa najbogatiji čovjek na svijetu Elon Musk, ujedno jedan od glavnih ulagača u predsjedničku kampanju, izveo nacistički pozdrav…

Antikapitalistički teoretičari poput Maxa Horkheimera postuliraju da neizbježnost akumulacije bogatstva u tržišnoj ekonomiji nužno stvara psiho-socijalne uvjete povoljne za rast autoritarnih i vještačkih ideologija poput fašizma. Neki, poput Clare Zetkin, u fašizmu vide obrambeni mehanizam kapitalizma. Nije na odmet podsjetiti niti to da je upravo Benito Mussolini definirao fašizam kao stapanje države i korporativne moći, niti da je prvi koncentracijski logor u Njemačkoj bio rezerviran za ljevičare. H-alter a Trnjanski kresovi pale se i dalje, u spomen na oslobađanje Zagreba (Jutarnji).