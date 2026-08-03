Između suše i nade: Kako poljoprivrednici na Kreti vraćaju život iscrpljenom tlu - Monitor.hr
Danas (14:00)

Vrati majčici što joj je oduzeto

Između suše i nade: Kako poljoprivrednici na Kreti vraćaju život iscrpljenom tlu

Dokumentarni film redatelja Nikosa Pantermarakisa “2258 – Priča o obnovi zemlje” donosi priču iz srca Krete, gdje mala zajednica poljoprivrednika pokušava pokazati da se tlo može obnoviti. Na otoku djeluje oko 87.000 poljoprivrednih gospodarstava, a uz masline važnu ulogu imaju vinova loza, povrće, agrumi, voće, stočarstvo i pčelarstvo. Dokumentarac prikazuje pokušaj prijelaza prema regenerativnoj poljoprivredi – pristupu koji tlo ne promatra samo kao sredstvo proizvodnje, već kao živi sustav kojemu su potrebni zaštita i obnova. U filmu sudjeluju lokalni poljoprivrednici, istraživači i stručnjaci koji govore o važnosti zdravog tla, očuvanja vode i promjene načina proizvodnje hrane. Agroklub


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22.07. (15:24)

Snima se dokumentarni film ‘Zagreb Underground – Kako je počeo rave u mom gradu’

08.07. (09:00)

O Hipodromu i oko njega

MPT: Cijena domoljublja – uskoro izlazi dokumentarni film Anđela Jurkasa

“U filmu o fenomenu najpopularnijeg i najtraženijeg domaćeg glazbenika progovara niz stručnjaka, glazbenika, novinara, producenata, sociologa, politologa, povjesničara, učitelja i pjesnika koji su prekinuli uobičajeni “zakon šutnje”, stoji u priopćenju. U dokumentarcu se pojavljuju Hrvoje Marjanović s Indexa, ujedno i član sastava Krankšvester, Vedran Harča, Krešimir Krolo, Roko i Klema iz sastava Porto Morto, Ana Marija Šir, Monika Herceg, Peter Coyne, Zoran Subošić iz bivšeg Hladnog piva, Tvrtko Jakovina, Miran Kurspahić, Danilo Šerbedžija, Renata Kolombo i drugi. Sam Jurkas izražava žaljenje što film nije uvršten u program pulskog filmskog festivala, a interes za otkup nije pokazao ni HRT. Jutarnji, Index

18.05. (14:00)

Prvi Beatle na AI pogon

Steven Soderbergh brani korištenja Meta AI tehnologije u svom filmu o Johnu Lennonu

Steven Soderbergh našao se na meti kritika na Canneskom festivalu zbog korištenja Metine umjetne inteligencije u dokumentarcu „John Lennon: The Last Interview“. Film se temelji na posljednjem audio intervjuu slavnog glazbenika iz 1980. godine. Suočen s nedostatkom budžeta za vizualizaciju apstraktnih, filozofskih dijelova razgovora, redatelj je prihvatio Metin softver koji pokriva oko desetine filma. Soderbergh ističe važnost transparentnosti te odbacuje strahove da će AI uništiti Hollywood. Smatra da tehnologija ne može zamijeniti ključne filmske poslove te da će ljudska nesavršenost s vremenom postati još vrjednija. Film trenutno na IMDb-u drži ocjenu 5,2. Ravno do dna… Kritičar za Guardian kaže da je film razočaranje upravo zbog korištenja AI: iako film prenosi dirljiv i optimističan posljednji intervju Johna Lennona prije ubojstva, AI vizualizacije opisuje kao drugorazredne isječke nalik na jeftine omote albuma. Nešto pozitivniji su na Varietyju.

17.05. (19:00)

Kad AI kistom maše

Tržište umjetnina je bilo otporno na potrese u globalnoj ekonomiji… sve do pojave AI

Utvrđivanje autorstva slike može trajati dugo, no umjetna inteligencija može to učiniti u tren oka. Štoviše, zahvaljujući ovoj pravoj revoluciji, mogu se stvarati i nova remek-djela koja vjerno oponašaju stil starih majstora – opis je nedavno prikazanog dokumentarca na HRT-u.

Uz pomoć novih tehnologija stvoren je i projekt “Rembrandt 2.0”. Umjetna inteligencija je na temelju majstorovih djela stvorila novu sliku, iste poetike i tehnike, naizgled savršenu – ali, kako kažu stručnjaci – lišenu emocija. U dokumentarcu smo vidjeli prikaz rekonstrukcije Rembrandtove “Noćne straže” koji je izvela umjetna inteligencija. Dijelovi odrezani prije 300 godina da bi slika stala između vrata amsterdamske vijećnice, sada su vraćeni zahvaljujući AI-ju koji je “naučio” Rembrandtov stil – osvrt je Borisa Rašete za Novosti.

03.05. (16:00)

Na prvoj liniji obrane istine

Rašeta: I Hersh i Netflix dokazuju da još ima snage u američkoj demokraciji

Seymour Hersh je, ako mene pitate, veći novinar od slavnih Boba Woodwarda i Carla Bernsteina. Počeo je kao novinski potrčko u Chicagu, u crnoj kronici, gdje je “izbliza vidio tiraniju” – državnu – a završio kao legenda pokreta otpora. Tiraniji se nastavio suprotstavljati sve do danas, kad je u svojoj 88. godini prisiljen objavljivati tekstove na Substacku, autorskoj platformi na kojoj nema urednika pa novinari pišu što žele.

U Netflixovom je dokumentarcu prvi put opširno progovorio o svom radu, životu, motivima, iskušenjima. Što je Hersh sve učinio? Godine 1969. razotkrio je masovno ubojstvo stotina nenaoružanih vijetnamskih civila u My Laiju, koje su počinili američki vojnici. Vojnici su strijeljali civile po zapovijesti, silovali žene, ubijali bebe.

Hersh je dobio Pulitzera, šokirao javnost i okrenuo američko javno mnijenje protiv rata u Vijetnamu. Pet godina kasnije otkrio je da CIA godinama, ilegalno, špijunira antiratne aktiviste i disidente. Prvi je detaljno dokazao da Izrael posjeduje golem arsenal nuklearnog oružja, iako to Tel Aviv nije potvrdio. Njegovo otkriće je razbjesnilo izraelsku vladu, ali Hersha nije bilo moguće zaustaviti. Boris Rašeta za novosti

23.04. (18:00)

Stoljeće šaptača gorilama

Ususret 100. rođendanu: Sir David Attenborough ima novi dokumentarac o gorilama

Legendarni sir David Attenborough, koji uskoro navršava 100 godina, vraća se u Ruandu u novom Netflixovom dokumentarcu “A Gorilla Story“. Film prati politička previranja i borbu za moć unutar grupe koju je utemeljila poznata gorila Pablo – isto ono mladunče koje je prije 50 godina ležalo na Attenboroughovim nogama (Kate on conversation). Kroz priču o rivalstvu mužjaka Gicurasija i Ubwuzua, film otkriva kompleksne društvene odnose primata, uključujući saveze, izdaje i važnost karaktera nad sirovom snagom. Danas, zahvaljujući naporima započetim s Diane Fossey, populacija gorila na planini Virunga broji 600 jedinki. Jutarnji, Guardian

20.04. (20:00)

Još jednom da čujemo taj famozni 'hee-hee'

Biografski film o Michaelu Jacksonu na Berlinaleu predstavljen kao jedna od ovogodišnjih senzacija

Radnja prati život Michaela Jacksona i izvan svijeta glazbe, od njegovih početaka kao čuda od djeteta i vođe grupe Jackson Five do statusa vizionarskog umjetnika čija ga je kreativna ambicija vodila u neumornoj potrazi da postane najveći zabavljač na svijetu. U film je uloženo skoro 200 milijuna dolara, na projektu je surađivala čitava obitelj. Redatelj je Antoine Fuqua, probojni film bio mu je krimi trilerDan obuke“. Michaela glumi njegov nećak po očevoj strani Jaafar Jackson i nevjerojatno mu je imponiralo što je mogao igrati strica koji mu je djetinji idol. Index, Jutarnji

18.04. (01:00)

Jedemo kokice i kritiziramo društvo

U nedjelju kreće ZagrebDox: 112 filmova, besplatni paneli i svjetski dokumentarci

Novi ZagrebDox u kinima Kaptol Boutiquea donosi 112 filmova i bogat popratni program. Uz filmska ostvarenja, naglasak je na edukaciji kroz ZagrebDox Pro i diskurzivni program DoXXL u Dokukinu KIC. Posjetitelje očekuju masterclassovi velikana poput Christiana Freia te paneli o gorućim temama: od cenzure i lažnih vijesti do ekologije i rodne ravnopravnosti. Kroz nova međunarodna partnerstva s festivalima poput onih u Lisabonu i Ji.hlavi, Zagreb dodatno utvrđuje poziciju važnog dokumentarističkog središta. Svi govorni programi održavaju se na engleskom jeziku, a ulaz na njih je besplatan. HRT

16.04. (09:00)

Kratko, ali ne baš slatko

Novi film autora ‘Mirotvorca’: Otočka crna kronika u kojoj stvarnost nema objašnjenje

U svojem novom, eksperimentalnom dokumentarcu ‘Pozdrav iz sekretarijata‘ Ivan Ramljak koristi se pronađenom građom iz napuštene policijske postaje na jednom jadranskom otoku da bi nam pokazao koliko je službeno bilježenje stvarnosti, ma koliko precizno bilo – ponekad sasvim nejasno, nepouzdano i da ga je teško protumačiti. Film dolazi na predstojeći ZagrebDox te svojom ambicijom i izvedbom potpuno opravdava očekivanja od ovog sjajnog autora, ali za razliku od hvaljenog i nagrađivanog ‘Mirotvorca’ – iznimno je zahtjevan za gledatelje. Zrinka Pavlić za tportal.

01.04. (13:00)

Kako je počeo rat u mojoj školi

Gospodin Nitko protiv Putina: Istina kao prva žrtva rata i diktature

Film “Gospodin Nitko protiv Putina” dokumentira hrabar čin Pavela Talankina, koji je riskirajući život snimio indoktrinaciju i militarizaciju ruskog društva tijekom agresije na Ukrajinu. Talankin, nekadašnji školski djelatnik, bilježi pretvaranje obrazovanja u alat propagande prije bijega iz Rusije. Ruska agresija na Ukrajinu mijenja vid Talankinovog posla: umjesto kreativnih i bezbolnih snimanja filmova i drugog umjetničkog izražavanja, Talankin biva prisiljen snimati kako nastavnici indoktriniraju djecu, kao i skupove podrške agresiji na Ukrajinu, čemu se kategorički protivio. Koliko god proputinovski nastavnik u Prvoj osnovnoj školi u Karabašu djelovao groteskno, toliko je mučna pomisao da nemalo takvih ima i u hrvatskom školskom sustavu koji natežu učenicima slična razmišljanja kao i dotični nesretnik, s drugim predznakom, ali ostalo je vrlo slično, kažu na Ravno do dna