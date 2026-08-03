Vrati majčici što joj je oduzeto
Između suše i nade: Kako poljoprivrednici na Kreti vraćaju život iscrpljenom tlu
Dokumentarni film redatelja Nikosa Pantermarakisa “2258 – Priča o obnovi zemlje” donosi priču iz srca Krete, gdje mala zajednica poljoprivrednika pokušava pokazati da se tlo može obnoviti. Na otoku djeluje oko 87.000 poljoprivrednih gospodarstava, a uz masline važnu ulogu imaju vinova loza, povrće, agrumi, voće, stočarstvo i pčelarstvo. Dokumentarac prikazuje pokušaj prijelaza prema regenerativnoj poljoprivredi – pristupu koji tlo ne promatra samo kao sredstvo proizvodnje, već kao živi sustav kojemu su potrebni zaštita i obnova. U filmu sudjeluju lokalni poljoprivrednici, istraživači i stručnjaci koji govore o važnosti zdravog tla, očuvanja vode i promjene načina proizvodnje hrane. Agroklub