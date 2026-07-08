O Hipodromu i oko njega
MPT: Cijena domoljublja – uskoro izlazi dokumentarni film Anđela Jurkasa
“U filmu o fenomenu najpopularnijeg i najtraženijeg domaćeg glazbenika progovara niz stručnjaka, glazbenika, novinara, producenata, sociologa, politologa, povjesničara, učitelja i pjesnika koji su prekinuli uobičajeni “zakon šutnje”, stoji u priopćenju. U dokumentarcu se pojavljuju Hrvoje Marjanović s Indexa, ujedno i član sastava Krankšvester, Vedran Harča, Krešimir Krolo, Roko i Klema iz sastava Porto Morto, Ana Marija Šir, Monika Herceg, Peter Coyne, Zoran Subošić iz bivšeg Hladnog piva, Tvrtko Jakovina, Miran Kurspahić, Danilo Šerbedžija, Renata Kolombo i drugi. Sam Jurkas izražava žaljenje što film nije uvršten u program pulskog filmskog festivala, a interes za otkup nije pokazao ni HRT. Jutarnji, Index