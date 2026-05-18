Steven Soderbergh brani korištenja Meta AI tehnologije u svom filmu o Johnu Lennonu - Monitor.hr
Danas (12:00)

Prvi Beatle na AI pogon

Steven Soderbergh brani korištenja Meta AI tehnologije u svom filmu o Johnu Lennonu

Steven Soderbergh našao se na meti kritika na Canneskom festivalu zbog korištenja Metine umjetne inteligencije u dokumentarcu „John Lennon: The Last Interview“. Film se temelji na posljednjem audio intervjuu slavnog glazbenika iz 1980. godine. Suočen s nedostatkom budžeta za vizualizaciju apstraktnih, filozofskih dijelova razgovora, redatelj je prihvatio Metin softver koji pokriva oko desetine filma. Soderbergh ističe važnost transparentnosti te odbacuje strahove da će AI uništiti Hollywood. Smatra da tehnologija ne može zamijeniti ključne filmske poslove te da će ljudska nesavršenost s vremenom postati još vrjednija. Film trenutno na IMDb-u drži ocjenu 5,2. Ravno do dna… Kritičar za Guardian kaže da je film razočaranje upravo zbog korištenja AI: iako film prenosi dirljiv i optimističan posljednji intervju Johna Lennona prije ubojstva, AI vizualizacije opisuje kao drugorazredne isječke nalik na jeftine omote albuma. Nešto pozitivniji su na Varietyju.


Slične vijesti

Četvrtak (23:00)

Algoritam Međuzemlja

Peter Jackson o korištenju AI u filmovima: Nisam protiv toga, to je još jedna vrsta specijalnih efekata

Legendarni redatelj Peter Jackson primio je počasnu Zlatnu palmu u Cannesu te se osvrnuo na ulogu umjetne inteligencije u filmu. Jackson AI smatra tek još jednim “specijalnim efektom” koji ne zaslužuje prijezir, pod uvjetom da se poštuju autorska prava i prava glumaca. Ipak, istaknuo je negativnu stranu: zbog općeg straha od tehnologije, vrhunska glumačka ostvarenja temeljena na pokretu (motion-capture) gube šansu za nagrade. Kao primjer naveo je Andyja Serkisa, tvrdeći da je njegova uloga Golluma u njegovom LOTR-u 100 % ljudski rad koji nepravedno ostaje bez Oscara jer ga brkaju s umjetno generiranim likom. Jackson je potvrdio i da Serkis režira novi film o Gollumu jer taj lik poznaje najbolje na svijetu. Hunt for Gollum izlazi iduće godine. Variety