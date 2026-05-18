Prvi Beatle na AI pogon

Steven Soderbergh našao se na meti kritika na Canneskom festivalu zbog korištenja Metine umjetne inteligencije u dokumentarcu „John Lennon: The Last Interview“. Film se temelji na posljednjem audio intervjuu slavnog glazbenika iz 1980. godine. Suočen s nedostatkom budžeta za vizualizaciju apstraktnih, filozofskih dijelova razgovora, redatelj je prihvatio Metin softver koji pokriva oko desetine filma. Soderbergh ističe važnost transparentnosti te odbacuje strahove da će AI uništiti Hollywood. Smatra da tehnologija ne može zamijeniti ključne filmske poslove te da će ljudska nesavršenost s vremenom postati još vrjednija. Film trenutno na IMDb-u drži ocjenu 5,2. Ravno do dna… Kritičar za Guardian kaže da je film razočaranje upravo zbog korištenja AI: iako film prenosi dirljiv i optimističan posljednji intervju Johna Lennona prije ubojstva, AI vizualizacije opisuje kao drugorazredne isječke nalik na jeftine omote albuma. Nešto pozitivniji su na Varietyju.