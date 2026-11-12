Srce ne pita za nacionalnu sigurnost
Jensen Huang podnio je ostavku na mjesto glavnog izvršnog direktora Nvidije
Huangov odlazak dolazi nakon otkrića dviju izvanbračnih veza, od kojih je jedna navodno bila sa ženom koju američke vlasti sumnjiče za povezanost s kineskom obavještajnom službom. Skandal je izazvao ozbiljnu krizu u Nvidiji, a vrijednost kompanije posljednjih je dana pala za stotine milijardi dolara. Huang je suosnovao Nvidiju 1993. godine i od tada je neprekidno vodio. Pod njegovim vodstvom tvrtka je od proizvođača grafičkih procesora za računala izrasla u jednog od najvažnijih dobavljača tehnologije za umjetnu inteligenciju. Index