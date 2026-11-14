Skandal šefa Nvidije Jensena Huanga mogao bi izazvati novi diplomatski hladni rat i stroža ograničenja izvoza AI čipova u Kinu - Monitor.hr
Danas (08:00)

Ispuhala se međunarodna suradnja... poput balona

Skandal šefa Nvidije Jensena Huanga mogao bi izazvati novi diplomatski hladni rat i stroža ograničenja izvoza AI čipova u Kinu

Ostavka bivšeg izvršnog direktora Nvidije Jensena Huanga i njegovo predstojeće svjedočenje pred američkim Kongresom zbog afere s navodnom kineskom špijunkom dodatno su zaoštrili odnose SAD-a i Kine uoči sastanka Trumpa i Xija. Analitičari upozoravaju da je skandal uništio kredibilitet glavnog zagovornika slobodnijeg izvoza čipova, što bi moglo potaknuti Kongres na uvođenje strožih tehnoloških ograničenja već do kraja godine. Dok Peking odbacuje optužbe za špijunažu kao klevetu i prijeti obustavom isporuke rijetkih metala u slučaju novih sankcija, stručnjaci predviđaju novo tehnološko razdvajanje dviju velesila i krhko trgovinsko primirje, uspoređujući ovu krizu s incidentom oko “špijunskog balona” iz 2023. godine. CNBC, SCMP


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Jučer (18:00)

Čipovi padaju na sve strane

Posljedice ostavke Jensena Huanga: Udari na AI ekosustav, pad Nvidije i istrage u Bijeloj kući

Ostavka dugogodišnjeg čelnika Nvidije Jensena Huanga, nakon skandala vezanog uz blisku vezu s osumnjičenom špijunkom, uzdrmala je cijeli sektor umjetne inteligencije. Osim što je Nvidia od listopada izgubila oko 1,7 bilijuna dolara tržišne vrijednosti, najviše su ugrožene takozvane neocloud tvrtke poput CoreWeavea i Nebiusa koje ovise o njezinim jamstvima i ulaganjima. Veliki AI laboratoriji poput OpenAI-ja i Anthropica gube ključnog zagovornika, dok se Trumpova administracija suočava s istragama Kongresa zbog ukidanja izvoznih ograničenja za Kinu unatoč tajnim upozorenjima. Istodobno, konkurenti poput AMD-a, Broadcoma i azijskih dobavljača bilježe rast dionica. Bug

Prekjučer (16:30)

Srce ne pita za nacionalnu sigurnost

Jensen Huang podnio je ostavku na mjesto glavnog izvršnog direktora Nvidije

Huangov odlazak dolazi nakon otkrića dviju izvanbračnih veza, od kojih je jedna navodno bila sa ženom koju američke vlasti sumnjiče za povezanost s kineskom obavještajnom službom. Skandal je izazvao ozbiljnu krizu u Nvidiji, a vrijednost kompanije posljednjih je dana pala za stotine milijardi dolara. Huang je suosnovao Nvidiju 1993. godine i od tada je neprekidno vodio. Pod njegovim vodstvom tvrtka je od proizvođača grafičkih procesora za računala izrasla u jednog od najvažnijih dobavljača tehnologije za umjetnu inteligenciju. Index

Utorak (23:00)

Ljubavna afera od nacionalne važnosti

Mreža krijumčarenja čipova i skandal na vrhu ugrožavaju američki AI boom

Američko Ministarstvo trgovine izdalo je dozvole za Nvidijine AI čipove H200 kineskim tvrtkama za koje se ispostavilo da su prazne ljušture i paravani tvrtki s crne liste. U međuvremenu, singapurski Megaspeed preusmjeravao je čipove kineskim klijentima, a njegova vlasnica našla se u središtu špijunskog skandala zbog navodne afere sa šefom Nvidije, Jensenom Huangom. Razbijeno je više mreža krijumčarenja s lažnim dokumentima i podatkovnim centrima. Unatoč istragama, Donald Trump dopustio je izvoz H200 u Kinu. Zbog pritiska i tužbi dioničara dionice Nvidije pale su, ugrožavajući stabilnost cijelog američkog AI sektora. Jutarnji

  • S obzirom na to da Nvidia vrijedi 4,5 bilijuna dolara i pokreće globalni AI boom, Huangov osobni skandal nosi ogromne ekonomske i nacionalne rizike. Kongres i sama kompanija pokrenuli su istrage kako bi utvrdili je li Peking kroz ovaj odnos utjecao na ublažavanje američkih izvoznih restrikcija. Ostanak Huanga na čelu tvrtke unosi pravu nesigurnost na tržište, pokazujući opasnost ovisnosti cijelog gospodarstva o jednom čovjeku. BBC, Vox… afera, na kraju krajeva, ruši povjerenje u Nvidiu, trenutno najvrjedniju kompaniju na svijetu (DW)
Utorak (12:00)

Live and let die čipove

Huangovo priznanje afere s navodnom kineskom špijunkom otvorilo pitanje nasljednika i sigurnosne istrage

Nvidijin izvršni direktor Jensen Huang priznao je izvanbračnu vezu s Alice Huang, bivšom rukovoditeljicom tvrtke Megaspeed za koju obavještajne službe sumnjaju da radi za kineske vlasti. Skandal je izazvao pad dionica te pokrenuo neovisnu istragu odbora i Kongresa o mogućem ugrožavanju nacionalne sigurnosti. Iako Nvidia tvrdi da povjerljivi podaci nisu kompromitirani, afera je razotkrila nedostatak plana za Huangovog nasljednika i ponovno otvorila pitanje Nvidijinog izvoza čipova u Kinu. Bug

Ponedjeljak (12:00)

Jane Bond u svijetu čipova: Licenca za nevjeru

Šef Nvidije u obavještajnoj mreži: Nevjera Jensena Huanga prerasla u kineski špijunski skandal

Šef Nvidije Jensen Huang priznao je nevjeru supruzi nakon što je otkriveno da su ga američki obavještajci pratili zbog veze s Alice Huang (Huang Le), bivšom direktoricom singapurske tvrtke Megaspeed koja se sumnjiči da je radila za kineske službe i zaobilazila izvozne zabrane čipova. Upravni odbor Nvidije pokrenuo je neovisnu istragu, no vjeruje da poslovne tajne nisu ugrožene. Američki Kongres pozvao je Huanga na zatvoreno saslušanje. Kina odbacuje sve optužbe, a Južna Koreja ne očekuje prekide u isporuci ugovorenih procesora. tportal

Afera izravno ugrožava Nvidiju jer je Huang nezamjenjivi suosnivač i ključni lobist za ublažavanje sankcija Kini. Kongres je najavio zatvorena saslušanja, a Wall Street strahuje od potresa jer bi bilo kakva regulatorna kazna ili promjena na čelu najvrjednije svjetske kompanije uzdrmala cjelokupni AI sektor i dionička tržišta. Bug

03.08. (13:00)

Ne postoje sigurna vremena

Jensen Huang poručuje: Sad je najbolje vrijeme za pokretanje biznisa

Glavni izvršni direktor Nvidije Jensen Huang tvrdi da je ovo najbolje doba u povijesti za pokretanje tvrtke te poziva mlade poduzetnike da prestanu prekomjerno razmišljati i obuzdaju anksioznost. Iako priznaje da i sam konstantno osjeća strah od propasti tvrtke, Huang naglašava da osnivači ne moraju znati sve od prvog dana, već moraju biti spremni stalno učiti i prilagođavati se. Unatoč ekonomskim nesigurnostima, Amerikanci već slijede taj put – u prvoj polovici 2026. godine predan je rekordni 3,23 milijun prijava za pokretanje novih tvrtki. Fortune

28.01.2023. (08:03)

Mač s dvije oštrice

Područje umjetne inteligencije se naglo širi, trebaju nam zakoni i društvene norme koji je to regulirati

Rep. Ted Lieu responds to being called an 'agent of China'

“Područje umjetne inteligencije (AI) naglo se širi i stvorit će moćne alate koji zahtijevaju zakonsku regulativu i društvene norme”, upozorio je izvršni direktor američkog tehnološkog diva Nvidia Jensen Huang. Demokratski zastupnik iz Kalifornije u Zastupničkom domu Kongresa Ted Lieu, smatra da bi SAD trebao osnovati Saveznu agenciju za regulaciju umjetne inteligencije. U članku objavljenom u New York Timesu Lieu piše: “Zamislite svijet u kojem je autonomno oružje na ulicama, odluke o vašem životu donose sustavi umjetne inteligencije koji održavaju društvene predrasude, a hakeri koriste AI za pokretanje kibernetičkih napada. Ova distopijska budućnost možda zvuči kao znanstvena fantastika, ali istina je da bi bez odgovarajućih propisa za razvoj i primjenu AI  mogla postati i stvarnost…. ” i zatim nastavlja: “Ovaj uvod nisam napisao ja, već ga je generirao ChatGPT, program dostupan na internetu.”  Tportal