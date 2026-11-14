Ispuhala se međunarodna suradnja... poput balona
Skandal šefa Nvidije Jensena Huanga mogao bi izazvati novi diplomatski hladni rat i stroža ograničenja izvoza AI čipova u Kinu
Ostavka bivšeg izvršnog direktora Nvidije Jensena Huanga i njegovo predstojeće svjedočenje pred američkim Kongresom zbog afere s navodnom kineskom špijunkom dodatno su zaoštrili odnose SAD-a i Kine uoči sastanka Trumpa i Xija. Analitičari upozoravaju da je skandal uništio kredibilitet glavnog zagovornika slobodnijeg izvoza čipova, što bi moglo potaknuti Kongres na uvođenje strožih tehnoloških ograničenja već do kraja godine. Dok Peking odbacuje optužbe za špijunažu kao klevetu i prijeti obustavom isporuke rijetkih metala u slučaju novih sankcija, stručnjaci predviđaju novo tehnološko razdvajanje dviju velesila i krhko trgovinsko primirje, uspoređujući ovu krizu s incidentom oko “špijunskog balona” iz 2023. godine. CNBC, SCMP…