Jane Bond u svijetu čipova: Licenca za nevjeru
Šef Nvidije u obavještajnoj mreži: Nevjera Jensena Huanga prerasla u kineski špijunski skandal
Šef Nvidije Jensen Huang priznao je nevjeru supruzi nakon što je otkriveno da su ga američki obavještajci pratili zbog veze s Alice Huang (Huang Le), bivšom direktoricom singapurske tvrtke Megaspeed koja se sumnjiči da je radila za kineske službe i zaobilazila izvozne zabrane čipova. Upravni odbor Nvidije pokrenuo je neovisnu istragu, no vjeruje da poslovne tajne nisu ugrožene. Američki Kongres pozvao je Huanga na zatvoreno saslušanje. Kina odbacuje sve optužbe, a Južna Koreja ne očekuje prekide u isporuci ugovorenih procesora. tportal
Afera izravno ugrožava Nvidiju jer je Huang nezamjenjivi suosnivač i ključni lobist za ublažavanje sankcija Kini. Kongres je najavio zatvorena saslušanja, a Wall Street strahuje od potresa jer bi bilo kakva regulatorna kazna ili promjena na čelu najvrjednije svjetske kompanije uzdrmala cjelokupni AI sektor i dionička tržišta. Bug