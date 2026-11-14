Svi na bijelom, a piše im se crno

Kokain u našim se krajevima pojavio još krajem devetnaestog stoljeća, najprije i dugo kao zubarski anestetik, sedamdesetih i osamdesetih bio je umjereno prisutan, kao najskuplja droga na tržištu. Od devedesetih, ili od rata, kokain biva sve prisutniji, sve ga više ima i, naravno, sve je jeftiniji. Kokain u prvoj fazi stvara budalasno samopouzdanje i sigurnost u sebe, prekomjernu verbalnu agresivnost i rječitost, da bi u nekoj od sljedećih faza sve to prešlo u paranoju. Kokain je, kao i fašizam i nacionalizam, droga paranoika. Kako živjeti kao srednja i visoka klasa na zapadu? Za kulturu, mimo turbofolka, Thompsona, te možda premijere u HNK ili otvorenja Mimare, novonastala hrvatska klasa odavno nije imala nikakvog interesa.

Dakle, na to neće trošiti. Velika putovanja, božići u Rimu i u Londonu, erotska masaža na Baliju, maloljetnice u Tajlandu, sve to može, ali ne košta dovoljno. Ili, možda, košta previše. Za plaću kakvog suca ili sutkinje od četiri-pet tisuća eura, ili ministra i ministrice do desetak tisuća, sa svim pratećim berivima, kokain je idealan trošak. Riječ je o klasi koja je počela šmrkati jer im je to postalo stvar socijalnog prestiža. Kao u socijalizmu, kada je svaki direktor morao imati ljubavnicu, jer bi se inače mislilo da je peder. Miljenko Jergović