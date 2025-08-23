Von Braun je pisao SF, a sad ispada - i životopis
Još 1952. u knjizi pisalo da će ljude na Mars voditi “Elon”
U znanstvenofantastičnoj knjizi The Mars Project Wernhera von Brauna iz 1952. spominje se da će ljude u kolonizaciji Marsa voditi osoba nazvana “Elon”. Premda se činilo kao proročanstvo o Musku, kasnije je pojašnjeno da “Elon” u originalnom njemačkom tekstu označava titulu, nešto poput predsjednika kolonije, a ne osobno ime. Ipak, slučajna podudarnost s Muskovim imenom i njegovim ambicijama osvajanja Marsa izazvala je golemu pažnju – osobito nakon što je i sam Musk reagirao na društvenim mrežama riječima: “Destiny, destiny, no escaping that for me.” IE