Končar prestigao Nvidiju na burzi - vrijednost dionice narasla za 2226 posto - Monitor.hr
Danas (20:00)

Hrvatski transformatori transformirali i burzu

Končar prestigao Nvidiju na burzi – vrijednost dionice narasla za 2226 posto

Dionice Končar grupe (KOEI) i Končar D&ST-a (KODT) u pet godina porasle su više nego one Nvidije – KODT za čak 2226 posto (Nvidia je rasla za 1346). Od tvrtke s jedva primjetnim prometom, Končar je postao glavna zvijezda Zagrebačke burze, uz milijunske transakcije i tržišnu vrijednost od 1,67 mlrd. eura. Rast su potaknuli digitalizacija, širenje proizvodnje transformatora, ugovori s HŽ-om i ZET-om te globalna energetska tranzicija. Investitore dodatno privlači rekordna knjiga narudžbi vrijedna 2,3 mlrd. eura i skok neto dobiti od 129 %. Rast su potaknuli digitalizacija, širenje proizvodnje transformatora, energetska tranzicija i rekordna knjiga narudžbi od 2,3 mlrd. eura. No cijena dionice ne odražava nužno vrijednost, već broj izdanih dionica, pa analitičari predlažu “stock split”. Kritizira se i upravljanje viškom gotovine – premala dividenda i neoptimalna bilanca. tportal


Slične vijesti

02.06. (11:00)

Sve postaje pametnije, mi ostajemo isti

Pametni gradovi, zgrade, infrastrukture… pojam koji se sve više veže uz modernu tehnologiju, ali i način života

Od telefona i kartica do infrastrukture, sve postaje „smart“. Povezivost, učinkovitost, interaktivnost i otpornost ključni su elementi. Gradovi s pametnim mrežama, senzorima i brojilima omogućuju automatizaciju, prediktivno održavanje i uštedu energije. Iako Hrvatska dobro stoji u integraciji obnovljivih izvora, kasni u obnovi zgrada i razvoju punionica. Digitalizacija i mikro mreže nude rješenja, ali sve to košta. Povrat na investiciju je veći za one s velikom potrošnjom – ili velikim ambicijama. Zaključak? Pamet ne dolazi sama, ali dolazi s Wi-Fi-em. Zgradonačelnik razgovarao s direktorom sektora pametnih gradova i mikro mreža u Končaru, Branimirom Štekom.

17.02. (20:00)

Odmah ga zaštititi!

Končar predstavio svoj revolucionarni vlak na baterije, bit će predstavljen UNESCO-u

Baterijski su vlakovi ekološki prihvatljiviji, a istovremeno su tiši i učinkovitiji u vožnji. Mogu se koristiti na različitim prugama, a njihova autonomija ovisi o kapacitetu baterije i brzini kretanja. Končar je službeni partner Svjetskog dana inženjerstva 2025., međunarodnog dana koji je proglasio UNESCO. Ova se prekretnica podudara s 80. godišnjicom UNESCO-a i 10. godišnjicom UN-ovih sedamnaest ciljeva održivog razvoja (SDG). Poslovni

31.01. (15:00)

Moderno, a naše

Zagrebom će uskoro prometovati novi tramvaji modela TMK 2400 domaće proizvodnje

Ugovor između ZET-a i Končara za 20 novih niskopodnih tramvaja potpisan je lani u lipnju, i to na dvije godine, kada je dogovorena i dinamika proizvodnje, odnosno da se svakog mjeseca isporuče po četiri nova vozila. Projekt je to vrijedan gotovo 40 milijuna eura bez PDV-a, a prvom turom obilježit će se dva desetljeća otkako su novi tramvaji posljednji put stigli na tračnice metropole, pisao je Večernji. Novi će modeli pak nositi naziv NT 2400 te će biti najmodernija vozila u floti, od sigurnosnih do prometnih i tehničkih novotarija koje je Končar razvio u svojim pogonima. Najveća je novost ta da su vozila hibridna – osim strujom iz kontaktnog voda napajat će se iz baterija koje će se pak puniti energijom koja nastaje pri kočenju. Poslovni

25.09.2024. (13:00)

I ja sam kao mali imao vlak na baterije, ali ne tako veliki

Končar predstavio svoj BMV: Baterijski motorni vlak, među prvima u Europi

Končar je u Berlinu na najvećem svjetskom sajmu transportne industrije InnoTrans predstavio dva svoja vlaka – baterijski i mjerni. Hrvatska grupacija u sklopu vanjskog izložbenog prostora predstavila je svoj najnoviji baterijski motorni vlak (BMV), a u sklopu kojeg je odmah nakon svečanog otvaranja sajma, održala i posebnu prezentaciju za stručnu javnost. Baterijski motorni vlakovi (BMV) koristit će se za prijevoz putnika na neelektrificiranoj mreži željezničkih pruga. Poslovni

14.08.2024. (09:00)

Iskra koja se nikad nije ugasila

Končar: Procvat „bivšeg industrijskog diva“

Jedna od ljepših poslovnih priča u Hrvatskoj posljednjih godina. Nakon više od desetljeća stagnacije poslovanja, posljednjih nekoliko godina obilježeno je vrlo visokim rastom prihoda i još više neto dobiti, što je prošlo nezamijećeno u široj javnosti. U 2023. Grupa KONČAR ostvarila je preko 900 milijuna eura prihoda i više od 70 milijuna neto dobiti, što su poslovni rezultati kakve tvrtka realno nikada nije imala, čak ni kada je u „bivšem socijalističkom divu“ bilo zaposleno 4-5 puta više ljudi. Iako nazvana po prvom narodnom heroju Jugoslavije, ona je nastala prije Jugoslavije kao podružnica Siemensa. Tvrtka je preživjela devedesete, a danas se bavi nizom djelatnosti – od proizvodnje električne energije i njezine distribucije, izgradnjom i prodajom tramvaja i vlakova te digitalnim rješenjima. Danas je uspješno uzjahala i valove zelene tranzicije, a dobro joj se piše i u budućnosti. Arhiv analitika

26.07.2024. (20:00)

Ekološki čuuu-čuuu

Do 2026. Hrvatskom će voziti hibridni vlakovi, a moći će postići brzinu i do 160 km na sat

Vožnja vlakom trenutno je ekološki najprihvatljiviji način prijevoza, a kako bi Hrvatska išla ukorak s Europom, potrebna su ulaganja u željeznički infrastrukturu i nove vlakove, koji bi išli na hibridni pogon. Končar – Električna vozila i HŽ Putnički prievoz potpisali su ugovor o kupoprodaji šest elektrodizelskih motornih vlakova, a koji će zamijeniti nagibne vlakove koji na relaciji Zagreb – Split voze još od davne 2004. godine. Novi vlakovi su hibridne izvedbe pa će se na elektrificiranoj pruzi napajati iz kontaktne mreže, a na neelektrificiranoj pruzi kao izvor energije koristit će dva dizelska motora. Ovaj projekt modernizacije hrvatskog željezničkog prometa financira se iz zajma Europske investicijske banke (EIB), a u vrijednosti je od 57,3 milijuna eura. Green

18.07.2024. (16:00)

Ipak nisu sve uništili (zasad)

Šajatović: Podravka i Končar – dobri primjeri privatno-državnog suvlasništva

Država ne mora biti loš suvlasnik. Končar i Podravka dobri su primjeri. Dobitna je kombinacija da država ima manjinski udio, privatni su fondovi dobrodošli, a kotiranje na burzi obrana je od voluntarističkih pokušaja političko-interesnih skupina. U jednodimenzionalnom svijetu u posljednje vrijeme utihnulih neoliberala državno vlasništvo jamstvo je neefikasnosti i neuspjeha. Za to, istina, ima dosta primjera. Gotovo da nema članice EU-a koja nema takve tvrtke. Naravno da temelj hrvatske ekonomije, u kapitalističkom sustavu koji je prihvaćen prije tri desetljeća, moraju biti potpuno privatne tvrtke. Ali određen broj mješovitih u ovome je nesigurnom svijetu razgranatih državnih intervencija dobrodošao. Miodrag Šajatović za Lider.

29.11.2023. (21:00)

S takvima smo se igrali kao mali, sad ćemo se vozit

Vlakovi budućnosti koje razvija Končar trebali bi biti spremni za tračnice do sljedećeg ljeta

KONČAR grupa bi do kolovoza 2024. godine trebala razviti jedan od globalno najsofisticiranijih proizvoda, baterijski i hibridni vlak. Zbog toga je krajem prošle godine KONČAR potpisao ugovor s HŽ Putničkim prijevozom za kupoprodaju prototipa baterijskog elektromotornog vlaka i baterijskog motornog vlaka te šest stabilnih energetskih priključaka u sklopu projekta Primjena zelenih tehnologija u željezničkom putničkom prijevozu iz Nacionalnog plana oporavka i otpornosti 2021. – 2026. (NPOO). U sklopu projekta bit će nabavljen baterijski elektromotorni (BEMV) i baterijski motorni vlak (BMV) te šest stabilnih energetskih priključaka za punjenje baterija koji će biti postavljeni u kolodvorima Split, Osijek, Varaždin, Bjelovar, Virovitica i Pula. Lider

28.07.2022. (20:00)

Art of the deal

Končar se vraća na međunarodno tržište s obnovom elektrane u Iraku

HE Haditha najveća je hidroelektrana koju je KONČAR izgradio po načelu ‘ključ u ruke’ u svojoj povijesti, a potkraj lipnja, nakon desetljeća izazovnih pregovora naša je tvrtka dobila posao revitalizacije elektrane vrijedan čak 65 milijuna eura.Grupa KONČAR nesporni je regionalni lider u sektoru elektroindustrije i tračničkih vozila, no revitalizacija ove elektrane jedna je on najvećih referenci u bogatoj povijesti tvrtke koja traje dulje od stoljeća. Pregovori o revitalizaciji počeli su još 2012., a stručnjaci KONČARA u dva su navrata obišli hidroelektranu, predstavili plan obnove i ugostili iračku delegaciju u Hrvatskoj. Slijedile su brojne etape pregovora koje je u jednom trenutku zaustavila pojava terorističke organizacije ISIL i ratno stanje u Iraku. U lipnju ove godine došla je i najbolja vijesti – KONČAR je službeno obaviješten da mu je dodijeljen posao. Tportal

25.09.2017. (23:46)

Kako će vozači reagirati na robote?

Autonomni tramvaj iduće godine vozi Zagrebom

Početkom 2018. na zagrebačkim ulicama mogao bi se naći prvi tramvaj koji će biti opremljen senzorima i umjetnom inteligencijom. Zadatak mu je da poput robota-pomagača asistira vozaču u sprečavanju sudara. Na projektu SafeTRAM surađuju Končar i Fakultet elektrotehnike i računarstva. Zagrebački fakultet poslovima s različitim tvrtkama na putu je da stvori europski R&D centar za robotiku i mjesto začetka neke buduće hrvatske robotske industrije. Poslovni