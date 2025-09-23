Hrvatski transformatori transformirali i burzu
Končar prestigao Nvidiju na burzi – vrijednost dionice narasla za 2226 posto
Dionice Končar grupe (KOEI) i Končar D&ST-a (KODT) u pet godina porasle su više nego one Nvidije – KODT za čak 2226 posto (Nvidia je rasla za 1346). Od tvrtke s jedva primjetnim prometom, Končar je postao glavna zvijezda Zagrebačke burze, uz milijunske transakcije i tržišnu vrijednost od 1,67 mlrd. eura. Rast su potaknuli digitalizacija, širenje proizvodnje transformatora, ugovori s HŽ-om i ZET-om te globalna energetska tranzicija. Investitore dodatno privlači rekordna knjiga narudžbi vrijedna 2,3 mlrd. eura i skok neto dobiti od 129 %. Rast su potaknuli digitalizacija, širenje proizvodnje transformatora, energetska tranzicija i rekordna knjiga narudžbi od 2,3 mlrd. eura. No cijena dionice ne odražava nužno vrijednost, već broj izdanih dionica, pa analitičari predlažu “stock split”. Kritizira se i upravljanje viškom gotovine – premala dividenda i neoptimalna bilanca. tportal