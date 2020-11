Jugoklasika

U vukovarski vodotoranj, međutim, neće dolaziti vancouverski IT menadžeri i švedske arhitektice. Tamo će dolaziti školske ekskurzije, tako slične ekskurzijama na koje smo mi išli 70-ih. Nastavnici će u taj vodotoranj voditi djecu kao što su nas vodili na Kozaru i Rudušu, a djeca će jednako nezainteresirano kao i mi 70-ih zvjerati okolo i kopati nos. U vodotoranj će dolaziti isti oni koji i danas dolaze na vukovarske komemoracije, na kolone sjećanja i Dane domovinske zahvalnosti. Dolazit će ljudi kojima je u gorem slučaju s ratom život stao, a u boljem (no, svejedno lošem) rat im je bio dostignuće života, jedino stvarno pravo što im se u životu dogodilo. Dolazit će ljudi kojima će taj komemorativni izlet u Vukovar ili Knin biti jedini turizam. Jer, dobar dio njih nema novca da bi putovao u inozemstvo. Uglavnom ne rade. A oni koji rade, sigurno neće ljetovati u radničkom odmaralištu, i to zato što odmarališta više nema. Nema ih zato što smo svijet u kojem su odmarališta postojala uspješno pobijedili u ratu 90-ih. To su – ukratko – ljudi kojima Penava namjerava naplaćivati 65 kuna. Piše Jurica Pavičić za Jutarnji list