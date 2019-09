U kojem su trenutku – recimo – to počeli primjećivati Karlsbad i Wiesbaden, Spa, Bath i Marienbad?… Na obali kao šipak prepunoj picerija, wellnessa, glampinga i all inclusivea, konoba, pubova i souvenir shopova, tematskih parkova i interpretacijskih centara, brownfield i greenfield investicija? Jesu li se i oni probudili i najednom shvatili da nešto nije u redu? Shvatili da su picerije, wellnessi i smještaj all inclusive najednom nešto neobično prazni? Shvatili da sve to postoji – svih tih 77 marina, 800 km koncesioniranih plaža i 127 uvala pod koncesijom – ali da za te ležaljke, šatore, bungalove, štekate i bove, za sve te interaktivne displeje i hamburgere od 110 kuna više nema – publike? Jesu li se i oni jednog dana u lipnju probudili i najednom, kristalno bistro shvatili. Shvatili da je turizam bio – bio i otišao. Bio i otišao, kao na mnogim drugim mjestima, u drugim vremenima – piše Jurica Pavičić za Jutarnji.