Ljeta za preživljavanje
Kad pacifička pećnica pojača grijanje: Predviđa se rekordno vruća 2027. godina
Znanstvenici upozoravaju da bi aktualni El Niño mogao postati najjači zabilježen, s vrhuncem u studenom i temperaturama Tihog oceana čak 3,9 °C iznad prosjeka. Kako se puni utjecaj ovog prirodnog fenomena na globalnu temperaturu osjeća tek godinu dana kasnije, 2027. bi mogla postati najtoplija godina u povijesti mjerenja. Kombinacija snažnog El Niña i globalnog zatopljenja mogla bi podići prosječnu temperaturu na 1,76 °C iznad predindustrijske razine. To bi nam dalo privremeni, ali zabrinjavajući uvid u ekstremne vremenske prilike i toplinske valove koji nas tek očekuju krajem sljedećeg desetljeća. tportal