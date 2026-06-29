I zato nam se prirodna klima pokvarila

Video objašnjava prirodni fenomen El Niño koji se svakih nekoliko godina pojavljuje u ekvatorijalnom Tihom oceanu. U normalnim okolnostima, vjetrovi (pasati) guraju toplu površinsku vodu prema Aziji. No, kada ti vjetrovi oslabe, topla voda se vraća prema Južnoj Americi. Ova promjena temperature oceana pomiče i vremenske sustave, uzrokujući globalne klimatske poremećaje – od suša u Indoneziji do poplava u Peruu. El Niño privremeno podiže i globalne temperature, a njegov suprotni, hladni blizanac naziva se La Niña. Drugi video donosi više detalja i osvrte znanstvenika: Fenomen su u neka davnija vremena primijetili ribari iz Perua, koji su zaključili da se svakih nekoliko godina dramatično mijenjaju obrasci kiše i temperature mora. Naziv je dobio po malom Isusu, s obzirom da se uvijek počinje javljati u vrijeme Božića. Stručnjaci ga opisuju kao “vrstom klackalice” za planet – kada se u oceanu nakupi previše topline, El Niño je oslobađa i prenosi u atmosferu, inače bi se oceani nekontrolirano zagrijavali. U kombinaciji s globalnim zatopljenjem dolazi do razornog učinka kakvog osjećamo ljeti.