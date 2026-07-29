Obrok na čekanju

Globalnoj opskrbi hranom prijeti "savršena oluja" zbog rata i rekordnog El Niña - Monitor.hr
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Globalnoj opskrbi hranom prijeti “savršena oluja” zbog rata i rekordnog El Niña

Svijet se suočava s rizikom od nove krize opskrbe hranom pod utjecajem triju čimbenika: rata u Ukrajini, sukoba na Bliskom istoku i najsnažnijeg dosad zabilježenog El Niña. Unatoč rekordnim žetvama koje su ublažile dosadašnje potrese, poremećaji u izvozu žitarica, skupo gnojivo te suše i oslabljeni monsuni u Indiji i Africi prijete drastičnim padom prinosa. Stručnjaci upozoravaju da bi skok cijena nafte i manji urodi riže mogli dovesti do znatnog poskupljenja hrane, pri čemu su najugroženije siromašne zemlje i ratna područja gdje se glad često koristi i kao oružje. DW


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12.06. (09:00)

Nas će ipak poštedjeti

Američka NOAA potvrdila je prisutnost El Niña

Postoji 63% šanse da će se do siječnja razviti u jedan od najjačih povijesnih intenziteta od 1950. godine. Ovaj fenomen pojačava posljedice klimatskih promjena, donoseći rizik od rekordnih globalnih temperatura te ekstremnih suša i poplava, pogotovo na južnoj hemisferi. Posljednji snažan El Niño zabilježen je u razdoblju 2023./2024., što je pridonijelo tome da 2024. postane najtoplija godina od industrijskog doba. Za Europu su očekivani učinci ovog fenomena ograničeni. tportal

  • Srednje procjene idu i iznad 3°C, signalizirajući “super” El Niño. Fenomen donosi rizik od suša u dijelovima Amazone i Australije te poremećaja monsuna. Budući da toplina s oceana u atmosferu prelazi s odgodom, klimatolozi predviđaju da će 2027. vjerojatno postati najtoplija godina u povijesti mjerenja. AFP, Index
10.04. (18:00)

Vrući pacifički zagrljaj

Dolazi Super El Niño: Globalno preslagivanje klime u 2026.

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30.01. (12:00)

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Globalni zaokret vremena u 2026.: od La Niñe prema El Niñu

U 2026. godini očekuje se snažna promjena globalnih atmosferskih i oceanskih obrazaca. La Niña u Tihom oceanu brzo slabi, a modeli najavljuju razvoj El Niña već tijekom ljeta, s vrhuncem iduće zime. Već u veljači moguć je poremećaj polarnog vrtloga zbog stratosferskog zagrijavanja, što bi moglo donijeti prodore hladnog zraka u Europu i istočni dio SAD-a. Ti procesi mogli bi utjecati na vremenske prilike do ožujka i duboko u proljeće. Večernji, Nacional

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