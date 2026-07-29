Obrok na čekanju
Globalnoj opskrbi hranom prijeti “savršena oluja” zbog rata i rekordnog El Niña
Svijet se suočava s rizikom od nove krize opskrbe hranom pod utjecajem triju čimbenika: rata u Ukrajini, sukoba na Bliskom istoku i najsnažnijeg dosad zabilježenog El Niña. Unatoč rekordnim žetvama koje su ublažile dosadašnje potrese, poremećaji u izvozu žitarica, skupo gnojivo te suše i oslabljeni monsuni u Indiji i Africi prijete drastičnim padom prinosa. Stručnjaci upozoravaju da bi skok cijena nafte i manji urodi riže mogli dovesti do znatnog poskupljenja hrane, pri čemu su najugroženije siromašne zemlje i ratna područja gdje se glad često koristi i kao oružje. DW