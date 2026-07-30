A kako je tek bauštelcima?
Kako preživjeti rad na plus 30: Od sladoledara do hitne pomoći
Tijekom toplinskih valova poslodavci imaju zakonsku obvezu zaštititi zdravlje radnika. Na temperaturama iznad 26 °C preporučuju se zaštitne mjere, iznad 30 °C one postaju obvezne (poput labavijeg dress codea i kliznog vremena), dok se prostorije s više od 35 °C smatraju neprikladnima za rad. Ipak, odsustvo zbog vrućine ne postoji, a samovoljni odlazak s posla može donijeti otkaz. Dok vlasnici slastičarnica radije trpe vrućinu kako bi poslužili kasnovečernje goste, radnici u hitnim službama i bolnicama podnose najveći teret jer zbog povećanog opsega posla jedva stignu napraviti pauzu. DW