Hrana za poslovne bebe
Kamo po novac za pokretanje posla: Izvori financiranja za mlade poduzetnike u Hrvatskoj
Hrvatski mladi poduzetnici puni su optimizma i ideja, no često zapinju na birokraciji i financiranju. Srećom, na raspolaganju im je više izvora podrške. Za brzorastuće tehnološke startupove tu su VC fondovi i poslovni anđeli. Za početnike bez iskustva HZZ nudi potpore za samozapošljavanje do 20.000 €, HAMAG-BICRO omogućuje povoljne mikro zajmove do 50.000 € te vaučere, dok HBOR nudi povoljnije kredite za mlade. Dostupni su i EU fondovi poput programa Erasmus te potpora za istraživače. Najvažnije je prvo pronaći kupce, definirati održiv model, a tek potom tražiti odgovarajući izvor financiranja. Lider