Više ne vjerujemo ni kad nam darove nose
Vlada li u Hrvatskoj antipoduzetnička klima? Ukratko – da
Kada je prije kojih 35 godina jednostavnom odlukom društveno vlasništvo pretvoreno u državno, došlo je do naglog porasta broja poduzetnika. Oni najveći bili su u bliskoj vezi s politikom i dobivali na tanjuru tvornice i poduzeća koja su nekada sasvim dobro radila. Rezultat takve privatizacije koja se odvijala u ratnim vremenima dobro je poznat. Nažalost, proces se nastavio i u mirnodopskim uvjetima i radnici su samo mogli promatrati kako nekadašnji giganti industrijske, građevinske i prerađivačke proizvodnje nestaju s lica zemlje zajedno s njihovim radnim mjestima. Firme koje su nekada zapošljavale i po 15 tisuća radnika ili su nestale ili su spale na nekoliko stotina zaposlenih pa su prodane privatnicima a da se ništa dobrog nije dogodilo. Primjeri su sisačka željezara i rafinerija, splitski škver, nekoliko hotelskih kompleksa na Jadranu itd. Milorad Milun na temu protesta protiv megaprojekata poput peradarskih farmi i projekta Pantheon ukazuje kako smo možda previše sumnjičavi prema svakom projektu, za Novosti.