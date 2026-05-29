Porezom protiv pohlepe
Vladin novi paket za “hlađenje” ekonomije i uvođenje pravednosti, Plenković dao intervju za RTL Danas
Premijer Andrej Plenković predstavio je antiinflacijski paket temeljen na, kako kaže, solidarnosti i pravednosti, s ciljem smanjenja inflatornih pritisaka i zaštite standarda građana. Ključne mjere, koje stupaju na snagu 1. siječnja, uključuju oporezivanje prekomjernih bruto marži iznad 15 % za srednje i velike tvrtke, izmjene paušala za obrtnike i kratkoročni turistički najam te potpuno ukidanje poreza na mirovine. Za paušaliste kaže da ionako imaju povoljniji porezni tretman nego netko tko radi i plaća sva ostala davanja i doprinose, a njihov broj je narastao na više od 100 tisuća. Tu su i iznajmljivači, čiji se donji prag diže. To je toliko minimalna i simbolična nova donja granica da se neće nikome ništa dogoditi…Plenković je istaknuo stabilan gospodarski rast kroz 20 kvartala i porast standarda, odbacivši kritike o vladinoj odgovornosti za inflaciju. Također je obranio nova kadrovska imenovanja Ante Žigmana i Davida Sopte. Net, Index