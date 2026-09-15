Lako je uzeti pare, treba ih znati i zaraditi
Potpore za samozapošljavanje: Više od 55 tisuća korisnika i gotovo pola milijarde eura isplaćenih sredstava
Program je počeo prije 11 godina. Do kraja rujna nezaposleni mogu zatražiti do 20.000 eura bespovratnih potpora za samozapošljavanje, financiranih većinom iz EU fondova. HRT donosi priče mladih poduzetnika poput bivše novinarke Kristine i fizioterapeuta Tonija koji su uz državnu pomoć pokrenuli vlastite biznise. Iako potpore pomažu u nabavci opreme, uspjeh na tržištu zahtijeva dobar poslovni plan i mnogo truda. Statistički, oko 80 posto novih poduzetnika opstane nakon četiri godine.