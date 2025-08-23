Kad osjetiš zov divljine

Ako preferirate mir i tišinu, možda ćete se odlučiti za kamp u blizini nacionalnog parka ili onaj udaljen od većih gradova. S druge strane, ako želite više sadržaja i blizinu plaže, odaberite kamp koji se nalazi u sklopu turističkog kompleksa ili mjesta. Kvalitetna kamperska oprema ključna je za udoban i siguran boravak u prirodi. Najvažnije stvari koje trebate ponijeti su šator, vreća za spavanje, prostirka ili madrac, svjetiljka, pribor za kuhanje, posuđe i sredstva za održavanje higijene. Ako želite boraviti u kampu, a ne želite kupovati opremu, u gotovo svim kampovima možete unajmiti mobilne kućice. One će vam pružiti maksimalnu udobnost kao da ste kod kuće. Gotovo svi kampovi naplaćuju: broj osoba koje borave, broj šatora, motocikle, automobile ili kampere, kućne ljubimce, priključak za struju… Evo nekoliko polularnih kampova u Hrvatskoj: