Noć pod zvijezdama, račun kao pod zvjezdicama

Provesti noć u prirodi na otvorenom: U Skandinaviji svačije pravo, u većini drugih država kažnjivo

Ako se, primjerice, vozite biciklom po Skandinaviji, slobodni ste postaviti šator i prespavati u prirodi te ujutro nastaviti dalje. U Hrvatskoj, Sloveniji, Austriji i nekim drugim europskim zemljama je to ilegalno ako nije riječ o kampovima. Na ovu činjenicu skrenula je pozornost online peticija čije je potpisivanje u tijeku. Peticijom se traže izmjene zakona kojima bi se omogućilo „regulirano slobodno kampiranje uz poštivanje osnovnih pravila (udaljenost od kuća, ograničeno vrijeme, bez otpada)… Trenutno u Hrvatskoj Zakon o ugostiteljskoj djelatnosti izričito navodi da je kampiranje izvan kampova zabranjeno, osim iznimno za vrijeme održavanja sportskih, izviđačkih, kulturnoumjetničkih i sličnih manifestacija te organiziranih putovanja kanuima i sličnim plovilima po moru, rijekama i jezerima, biciklima i slično, no i tada samo na prostorima koje jedinice lokalne samouprave, javne ustanove i druge pravne osobe, koje upravljaju određenim područjem, odrede svojim aktima. Nadzor provode turistički inspektori i komunalni redari i mogu vam naplatiti kaznu od 190 do čak 1320 eura. H-alter


23.08. (22:00)

Kad osjetiš zov divljine

Kampiranje za dušu (i tijelo): Vodič za prave avanturiste

Ovaj tekst koji donosi Biker je vodič za avanturističko kampiranje u divljini, gdje se putuje vlastitom snagom. Ističe se važnost prilagodbe opreme godišnjem dobu, broju ljudi i načinu putovanja (pješice, biciklom, kajakom). Navodi se popis esencijalne opreme poput spremnika za vodu, prve pomoći, višenamjenskog alata i šatora, s naglaskom na to da je težina ključna. Također, daje specifične savjete za treking, biciklizam i kajakarenje.

27.07.2024. (14:00)

Ako je već nekome do spavanja u vozilu

Kampirati se smije samo na točno određenim mjestima, inače prijete kazne do 1300 eura

Kampiranje zakon definira kao boravak pod šatorom, u kamp-kućici, kamp-prikolici, pokretnoj kućici (mobile home), autodomu (kamper) i drugoj odgovarajućoj opremi za smještaj na otvorenom prostoru u vrstama ugostiteljskih objekata iz skupine »Kampovi«, kao i na OPG-ovima i domaćinstvima. Postoji i zakonska iznimka tj. iznimno se za vrijeme održavanja sportskih, izviđačkih, kulturno-umjetničkih i sličnih manifestacija. Pravila kampiranja definirana su Zakonom o ugostiteljstvu, zabranjeno je kampirati izvan kampova i područja koja lokalne jedinice određuju kao mjesta izvan kampova. Kao prekršaj izdaje se zabrana kampiranja od 60 dana, a moguće su i novčane kazne od nekadašnjih 1500 do 10 000 kuna. Revija HAK

10.07.2024. (16:00)

Za avanturiste i ljubitelje prirode

Kampovi u prirodi bez struje i ekrana: ima ih i u Hrvatskoj

Robinzonski kamp Leskar nalazi se u Gornjem Zvečaju u Karlovačkoj županiji, a smjestio se uz jednu od najljepših naših rijeka, Mrežnicu. Ovdje možete kampirati u vlastitom šatoru ili unajmiti jednostavnu drvenu kućicu s madracem. Kamp ima sanitarni čvor i mjesto za roštiljanje, a hranu, vodu, posteljinu, svjetiljke i sve što vam treba – donosite sami. Robinzonski kamp Kupa – Juratovićki brig udaljen je samo 16 kilometara od Karlovca, ali činit će vam se da je puno, puno dalje zbog neukroćene prirode i potpunog mira uz zelene obale Kupe. Robinzonski kamp Brdo Zminjak sakrio se u srcu Parka prirode Žumberak, iznad sela Jelinići. Noćenja od 40-ak do 70-ak eura za dvije, a negdje i po tri osobe. Pun kufer

18.07.2023. (10:00)

Ljeto za pamćenje

Kampiranje za početnike: Sve što trebate znati za savršeni odmor

Parcelirana kamp mjesta | Kamp Slatina

Ako preferirate mir i tišinu, možda ćete se odlučiti za kamp u blizini nacionalnog parka ili onaj udaljen od većih gradova. S druge strane, ako želite više sadržaja i blizinu plaže, odaberite kamp koji se nalazi u sklopu turističkog kompleksa ili mjesta. Kvalitetna kamperska oprema ključna je za udoban i siguran boravak u prirodi. Najvažnije stvari koje trebate ponijeti su šator, vreća za spavanje, prostirka ili madrac, svjetiljka, pribor za kuhanje, posuđe i sredstva za održavanje higijene. Ako želite boraviti u kampu, a ne želite kupovati opremu, u gotovo svim kampovima možete unajmiti mobilne kućice. One će vam pružiti maksimalnu udobnost kao da ste kod kuće. Gotovo svi kampovi naplaćuju: broj osoba koje borave, broj šatora, motocikle, automobile ili kampere, kućne ljubimce, priključak za struju… Evo nekoliko polularnih kampova u Hrvatskoj:

06.06.2021. (20:30)

Devet korisnih savjeta za ekološki prihvatljivo kampiranje

Iako već sama pretpostavka obitavanja u prirodi zvuči dosta ekološki prihvatljiva, kampiranje može čak više naštetiti prirodi, nego što joj godi, stoga na umu treba imati i činjenicu da se prema njoj ponašamo odgovorno tijekom boravka u kampu. Uz nekoliko korisnih savjeta koje donosi Green.hr, kampiranje može biti savjesno i jednako uzbudljivo kao svako drugo ljetovanje:

  1. Imati svijest o otpadu
  2. Odbaciti plastiku i plastične boce
  3. Uzeti višenamjesnko posuđe od kuće
  4. Preporučljivo je nositi staru odjeću
  5. Odabrati biorazgradive proizvode
  6. Iznajmiti ili posuditi šator
  7. Bicikl umjesto automobila
  8. Isprobati hranu lokalnih OPG-ova
  9. Koristiti solarne lampe i po mogućnosti izbjegavati trošenje struje

06.07.2019. (00:30)

Zvijezda za zagorske brege

U Tuhelj stiže prvi hrvatski kamp na kontinentu s pet zvjezdica

U prvoj fazi izgrađeno je 56 kamp mjesta na oko 20 tisuća kvadrata, s restoranom i barom, kamp servisom, prostorom za kupanje kućnih ljubimaca, sanitarnim prostorijama prilagođenim osobama s invaliditetom, obiteljskim kupaonicama, svlačionicama, igralištem za djecu, terenima za golf i tenis. Od toga će 20 parcela biti otvoreno tijekom cijele godine. Ovaj se dio otvara krajem srpnja. Iduće će godine biti izgrađeno luksuzno naselje s 30 luksuznih kućica za obitelji i parove, kao i dodatni sadržaji za zabavu i wellness u prirodi.

 

05.07.2019. (13:30)

Jedino što još nemaju - gigantska mrežasta kupola protiv komaraca

Otvoren prvi kamp u Dalmaciji s 5 zvjezdica, radit će cijele godine

Falkensteiner Premium Camping Zadar nalazi se u sklopu resorta na Boriku, smješten u centru grada, po čemu je jedinstven, a ujedno je i prvi kamp s pet zvjezdica u Dalmaciji. Cijena – 4-člana obitelj koja bi htjela na 7-dnevni odmor od sutra platila bi 165 eura na dan za glamping kućicu od 23 kvadrata, kućica od 40 kvadrata bila bi 310 eura na dan. Zadarski list ima fotografije kampa.

 

20.05.2018. (13:23)

20 europskih kampova po izboru Guardiana, jedan je naš

Kamp Vala s Pelješca izabran za jedan od najboljih 20 europskih kampova po izboru Guardiana, jer ima pogled, otočiće i hridi, vinograde u zaleđu, hladovinu i šljunčanu plažu; ostali su:

  • planinski kamp Le Clos du Lac u Francuskoj
  • kamp Le Chant-hibou na selu, Francuska
  • šumski Camping La Pointe, Francuska
  • D’Olde Kamp, Nizozemska
  • Landgoed de Barendon, Nizozemska
  • Camping de la Cascade na slapovima u Belgiji
  • Zur Mühle u Schwarzwaldu, za one što traže mir, Njemačka
  • Camping Mexico, a zapravo je u Austriji, na jezeru
  • Lindenhof, Švicarska
  • Camping Val d’Or, Luksemburg
  • Camping Carso, kod Trsta, gdje ljudi sami beru voće i povrće
  • Camino de Santiago, Španjolska
  • Port Massaluca, Španjolska
  • Quinta dos Moinhos, Portugal
  • Nature Ferie, Danska
  • Fyrvapplingen Fiskecamp, Švedska
  • Camp Liza na rijeci Koritnici u Sloveniji
  • Camp 9 Nature Campground, Poljska
  • Tartaruga Camping, Grčka

. Večernji