Noć pod zvijezdama, račun kao pod zvjezdicama

Ako se, primjerice, vozite biciklom po Skandinaviji, slobodni ste postaviti šator i prespavati u prirodi te ujutro nastaviti dalje. U Hrvatskoj, Sloveniji, Austriji i nekim drugim europskim zemljama je to ilegalno ako nije riječ o kampovima. Na ovu činjenicu skrenula je pozornost online peticija čije je potpisivanje u tijeku. Peticijom se traže izmjene zakona kojima bi se omogućilo „regulirano slobodno kampiranje uz poštivanje osnovnih pravila (udaljenost od kuća, ograničeno vrijeme, bez otpada)… Trenutno u Hrvatskoj Zakon o ugostiteljskoj djelatnosti izričito navodi da je kampiranje izvan kampova zabranjeno, osim iznimno za vrijeme održavanja sportskih, izviđačkih, kulturnoumjetničkih i sličnih manifestacija te organiziranih putovanja kanuima i sličnim plovilima po moru, rijekama i jezerima, biciklima i slično, no i tada samo na prostorima koje jedinice lokalne samouprave, javne ustanove i druge pravne osobe, koje upravljaju određenim područjem, odrede svojim aktima. Nadzor provode turistički inspektori i komunalni redari i mogu vam naplatiti kaznu od 190 do čak 1320 eura. H-alter