Umjetna inteligencija, stvarne kazne
Kazneni zakon uvodi AI u zatvor: nova odgovornost za opasnosti umjetne inteligencije
Ministarstvo pravosuđa predložilo je izmjene Kaznenog zakona koje prvi put uvode posebno kazneno djelo – dovođenje u opasnost života i imovine sustavom umjetne inteligencije. Definicija AI-a i odgovornost za njegov razvoj, testiranje ili uporabu obuhvatit će fizičke i pravne osobe, a kazne idu od šest mjeseci do 15 godina zatvora, ovisno o posljedicama. Kritičari upozoravaju da je odredba preširoka, neskladna s EU AI Act-om i da bi mogla zakočiti razvoj tehnologije u Hrvatskoj. Bug