Pet kipića kasnije

Kendrick Lamar trijumfirao na Grammyjima s pet osvojenih nagrada
Kendrick Lamar bio je najveći pobjednik noćašnje dodjele Grammyja, osvojivši pet nagrada od devet nominacija, uključujući singl godine za “Luther” sa SZA-om. Time je postao najnagrađivaniji reper u povijesti Grammyja s ukupno 27 kipića, prestigavši Jay-Z-ja. Nagrade u glavnim kategorijama podijeljene su ravnomjerno: Bad Bunny je osvojio album godine, Billie Eilish pjesmu godine, a Olivia Dean nagradu za najbolju novu izvođačicu. Iznenađenja i razočaranja obilježila su večer, posebno za Sabrinu Carpenter. Nacional, Index,