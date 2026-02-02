Pet kipića kasnije

Beyonce je ove godine postala najnagrađivanija ženska umjetnica, osvojivši četiri nagrade Grammy, od kojih dvije dijeli s najboljom novom izvođačicom, Megan Thee Stallion. Beyonce je dosad u karijeri ukupno osvojila 28 Grammyja, nadmašivši tako prethodni ženski rekord koji je postavila pjevačica bluegrassa (country), Alison Krauss. Beyonce je načešće nominirana žena u povijesti Grammya, ukupno 79 puta, a ove je godine imala devet nominacija. Popis svih pobjednika u bezbroj kategorija, nominirani.

Izvedba na Grammyju o kojoj se najviše priča Dua Lipa