Klimatske bi nas promjene mogle nagnati da zamijenimo dan za noć - Monitor.hr
Danas (12:00)

Noćne ptice, pridružite nam se

Klimatske bi nas promjene mogle nagnati da zamijenimo dan za noć

Klimatske promjene i ekstremni toplinski valovi postaju izravna prijetnja ljudskom zdravlju, što potvrđuje i prva medicinska dijagnoza “klimatskih promjena” postavljena u Kanadi. Budući da klasični savjeti o hidraciji i ostanku kod kuće nisu dovoljna javnozdravstvena strategija, gradovi moraju prilagoditi infrastrukturu uvođenjem zelenih površina i javnih rashladnih centara. Kao dugoročna opcija spominje se i radikalna promjena ritma života (night-time adaptation) – pomicanje radnog vremena, škola i usluga na ranije jutarnje i večernje sate. Iako takav prelazak nosi izazove za biologiju i cirkadijani ritam čovječanstva, neki smatraju da je sve izglednije kako ćemo dan morati zamijeniti noći. Lider


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06.08. (10:00)

Jeftinija energija ispred egzotičnog jelovnika

Tehnologija i vode, a ne avokado: Kako spasiti hrvatsku poljoprivredu od suša

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Posljednjih dana grmljavinski oblaci nad Bosnom i Dinaridima kreću se “naopako”- s istoka prema zapadu. Ovaj fenomen meteorolozi nazivaju retrogradno strujanje, a izravna je posljedica klimatskih promjena. Zbog globalnog zatopljenja i širenja tropske Hadleyjeve ćelije, iznad Europe se formiraju masivne anticiklone koje djeluju kao “atmosferski blok”. Budući da oko njih vjetar puše u smjeru kazaljke na satu, na našem području strujanje se potpuno okreće. Kada taj vlažni zrak udari u Dinaride, dolazi do eksplozije olujnih oblaka koji potom putuju natraške prema obali, što postaje obilježje „novog normalnog“ vremena. N1

30.06. (01:00)

Svi ćemo se morati preseliti na sjever

Za samo dvadeset godina dijelovi Zemlje mogli bi postati prevrući za život

Video objašnjava opasnost od ekstremno vlažnih toplinskih valova, poznatih kao “wet-bulb” događaji, koji kombiniraju visoku temperaturu i vlagu. Kada vlažnost zraka postane prevelika, ljudsko tijelo se više ne može hladiti znojenjem, što uzrokuje nekontroliran porast unutarnje temperature. Znanstvenici upozoravaju da bismo pri globalnom zatopljenju od 2 °C – što bismo mogli dosegnuti za samo dvadesetak godina – prešli granicu izdržljivosti u mnogim gusto naseljenim regijama (poput dijelova Indije, Kine i istočnog SAD-a). U tim uvjetima jedini spas postaje klimatizacija, no ona preopterećuje električne mreže i dodatno potiče globalno zatopljenje…

29.06. (12:00)

Razmišlja li još netko da se preseli u podrum?

Klimatolog Mirko Orlić objašnjava uzroke i posljedice rekordnog toplinskog vala

Aktualni toplinski val u Europi posljedica je globalnog zatopljenja i “omega fenomena” koji blokira topli zrak nad našim područjem, ističe klimatolog Mirko Orlić za RTL. Naglašava da su ovi ekstremi statistički precizno predviđeni još prije nekoliko desetljeća. Promjene su već očite: more u lipnju doseže čak 27 °C, tropske noći otežavaju odmor, a nužna je i prilagodba radnog vremena na otvorenom. Orlić upozorava da će Hrvatska u budućnosti morati pametnije upravljati resursima i zadržavati obilne zimske oborine za sušne mjesece, umjesto da ih se samo pušta u more.

27.06. (12:00)

Kuhanje po europskom receptu

Znanstvenici upozoravaju da se naš kontinent, nakon Arktika, zagrijava najbrže na planetu

Europa je danas za 2,4 °C toplija nego u predindustrijskom dobu, što je dvostruko više od globalnog prosjeka. Ključni razlozi za ovaj dramatičan trend su brže zagrijavanje kopna u odnosu na oceane, češće zadržavanje stabilnih anticiklona, utjecaj otapanja arktičkog leda te slabljenje mlazne struje. Dodatni paradoks je i čišći zrak – zbog smanjenja onečišćenja i aerosola od 1980-ih, do površine dopire više Sunčeva zračenja. Index… Iako u njoj živi tek desetina svjetske populacije, Europa bilježi čak trećinu globalnih smrtnih slučajeva povezanih s toplinskim valovima, s više od 200.000 preminulih samo u protekle četiri godine. Ključni uzroci ove crne statistike su starenje stanovništva, zgrade projektirane da zadržavaju toplinu te činjenica da manje od 20% kućanstava ima klima uređaje. tportal

26.06. (09:00)

Neće biti tog hlada da nas spasi

Europa se ubrzano zagrijava: Toplinski valovi postaju dulji i intenzivniji, temperature bi mogle rasti i do 50 stupnjeva

U skoroj budućnosti, možda čak za 20 godina, upozorava ravnatelj DHMZ-a za Dnevnik. Dugoročno rješenje za gradove leži u zelenoj infrastrukturi i pametnom korištenju klima-uređaja. Kratkoročno, građanima se savjetuje oprez, hidracija i sklanjanje u hlad. U Hrvatskoj opasnost raste iz dana u dan, a vrhunac toplinskog vala očekuje se u ponedjeljak, kada će gotovo cijela zemlja biti pod crvenim, vrlo velikim alarmom. Index

23.06. (19:00)

Ventilatori nisu dovoljni

The Economist: Klimatske promjene i zelena energija ruše europski otpor prema klima-uređajima

Dok se Amerikanci pretjerano rashlađuju, Europljani su tradicionalno izbjegavali klimatizaciju zbog ekološke svijesti i skupe struje. Međutim, klimatske promjene i smrtonosni toplinski valovi ubrzano mijenjaju stare navike. Zahvaljujući uspješnoj tranziciji na obnovljive izvore i čistu energiju – poput solarnih kapaciteta u Španjolskoj i nuklearnih elektrana u Francuskoj – hlađenje doma postaje ekološki prihvatljivije i cjenovno pristupačnije. Iako predstoji izazov modernizacije energetske mreže, stručnjaci poručuju da korištenje klima-uređaja više nije ekološki grijeh ni luksuz, već prijeka potreba na kontinentu koji se najbrže zagrijava. Jutarnji