Noćne ptice, pridružite nam se

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Klimatske bi nas promjene mogle nagnati da zamijenimo dan za noć
Klimatske promjene i ekstremni toplinski valovi postaju izravna prijetnja ljudskom zdravlju, što potvrđuje i prva medicinska dijagnoza “klimatskih promjena” postavljena u Kanadi. Budući da klasični savjeti o hidraciji i ostanku kod kuće nisu dovoljna javnozdravstvena strategija, gradovi moraju prilagoditi infrastrukturu uvođenjem zelenih površina i javnih rashladnih centara. Kao dugoročna opcija spominje se i radikalna promjena ritma života (night-time adaptation) – pomicanje radnog vremena, škola i usluga na ranije jutarnje i večernje sate. Iako takav prelazak nosi izazove za biologiju i cirkadijani ritam čovječanstva, neki smatraju da je sve izglednije kako ćemo dan morati zamijeniti noći. Lider