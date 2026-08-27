Priroda ne prima isprike
Stvarnost nadmašuje katastrofične scenarije: Klimatski ekstremi postaju nova stvarnost
Ekstremne vremenske katastrofe sve su češće i razornije, no svijet i dalje uglavnom ignorira upozorenja. Eksperimenti Eunice Newton Foote još iz 1850-ih dokazali su da ugljični dioksid zadržava toplinu, a danas nakupljeni staklenički plinovi uzrokuju dugotrajno zagrijavanje Zemlje. Znanstvenici naglašavaju da rizik raste sa svakom desetinkom stupnja te da postizanje “neto nule” emisija neće odmah zaustaviti posljedice. Mnoge su zemlje i dalje nespremne, dok se prijelomne točke – poput uništenja koraljnih grebena i ugroženosti Amazone – već dogadjaju. Pitanje više nije hoće li nas pogoditi još veća klimatska katastrofa, već kada. Index