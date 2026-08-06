Jeftinija energija ispred egzotičnog jelovnika
Tehnologija i vode, a ne avokado: Kako spasiti hrvatsku poljoprivredu od suša
Profesor Ivo Grgić s Agronomskog fakulteta ističe da Hrvatska ne treba mijenjati poljoprivredne kulture, već tehnologiju proizvodnje, obradu tla i sortiment te bolje gospodariti vodom. Umjesto egzotičnih biljaka poput avokada ili banana, ključno je unaprjeđenje postojećih uzgoja. Rast cijena hrane ove godine ne očekuje se zbog ratarskih proizvoda, već zbog energenata, no ponove li se suše, rizik od poskupljenja raste. Držačke strategije i struka nude rješenja, ali glavne prepreke ostaju usitnjenost poljoprivrednih gospodarstava i izostanak okrupnjavanja koje moraju pokrenuti sami proizvođači. Poljoprivreda mora postati profitabilna kako bi privukla mlade. Net.hr, Index