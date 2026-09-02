Preuređuje li si još netko podrum? Pitam, za prijatelja
U nekoliko godina globalna temperatura premašit će ključan prag od 1,5 °C
Globalna temperatura prekoračit će ključni prag zatopljenja od 1,5 °C u roku od nekoliko godina, što će uzrokovati ekstremnije vremenske uvjete i ugroziti ekosustave, ledenjake i obalne gradove. Program UN-a za zaštitu okoliša (UNEP) ističe da bi trenutne politike do 2100. godine mogle dovesti do zatopljenja od 2,6 °C. Povratak ispod 1,5 °C zahtijeva hitno smanjenje emisija i uklanjanje ugljikovog dioksida iz atmosfere pošumljavanjem i tehnologijom. Svako odgađanje i djelić stupnja povećavaju rizik od nepovratnih šteta. Poslovni