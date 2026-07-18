True crime iz našeg sokaka
Knjiga Branka Lazarevića donosi nevjerojatnu priču o zagrebačkom provalniku Šakalu
Umirovljeni kriminalist Branko Lazarević objavio je knjigu “Zovite me Šakal“, biografiju legendarnog provalnika Jože Mahovlića. Šakal je desetljećima harao elitnim stanovima, obijajući brave običnim odvijačem i zarađujući bogatstvo kojim je financirao luksuzan život, skupe hotele i bunde poznatoj hrvatskoj glumici. Kretao se u krugovima estradne i političke elite, sudjelovao u pljački za tajnu službu, a iz drskosti je provaljivao u vojnoj odori pa čak i blizu policijske postaje. Nakon života ispunjenog kriminalom, završio je u teškoj bijedi, a na kraju mu je financijski pomagao upravo inspektor koji ga je godinama progonio. tportal