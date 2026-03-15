Kakvi filmovi, takva i knjiga

A onda sam jednog jutra početkom ožujka podignuo slušalicu i čuo ženu s vrlo jakim istočnonjemačkim naglaskom. I možda zato što sam pogledao previše ratnih filmova, zvučala je kao da sam na ispitivanju. „Fi ste Brijan Jonson?“, željela je znati. „Tko pita?“, odgovorio sam. „To sad nije fašno. Fašno je da morate ići u Londoun i pjefati z gruppen“. „Pjefati?“ „Pjefati. Fi ste Brijan Jonson, pjefač, ja?“„A pjevati… Je, ja sam. A što to točno želite od mene?“ „Pjefati“. „Dobro, taj dio sam shvatio“. „Mit eine rock gruppen“. „Dobro, ali gledajte… Žao mi je, no prestao sam ići na audicije. Već sam u jednom bendu i upravo se spremamo…“ Prvo pravilo ratnih filmova je da na pitanje uvijek odgovarate protupitanjem. „Ne mogu fam reći ime ofe gruppen“. „U redu, nema veze, jer kao što sam rekao, ne idem više na audicije“. Uslijedila je duga stanka. „Da snate ime“, nastavila je, „ne bi rekli ‘nein’“. „Mogu fam reći inicijale“, kazala je. „Dobro?“ „A.S.“. Razbijao sam glavu, ali stvarno mi nijedan bend nije padao na pamet. „Žao mi je“, rekao sam, „ali zaista ne zn… “ „Und D.S.“. Sada je bio moj red da napravim stanku. Malo mi je bilo teško povjerovati u ovo što čujem. Nema šanse da ova žena radi za njih. „Mislite na… AC/DC?“ „Scheisse! Prefiše sam rekla!“ Nacional