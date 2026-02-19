Biografija o komičaru Larryju Davidu: Otvorena, iskrena i s puno humora - Monitor.hr
George Costanza u stvarnom životu

Biografija o komičaru Larryju Davidu: Otvorena, iskrena i s puno humora

Larry David stekao je odanu publiku i status kultnog imena televizijskog svijeta kao komičar, zatim scenarist i producent serije “Seinfeld”, a naposljetku i kao autor i glavna zvijezda serije “Bez oduševljenja, molim”. “Seinfeld”, isprva predstavljen kao „show o ničemu“, prerastao je u globalni fenomen i jednu od najutjecajnijih humorističnih serija svih vremena. Kroz više od 230 stranica Josh Levine čitatelje vodi kroz Davidovo odrastanje u Brooklynu, prepričava njegove prve pokušaje u stand-up svijetu i prati dug put prema televizijskom uspjehu, uključujući stvaranje i razvoj njegovih hit sitcoma, te kasnije projekte poput filma “Clear History” i hita “Fish in the Dark”. Ravno do dna


25.04.2025. (22:00)

On a rainy night in Soho...

Biografija Shanea Macgowana dobila i svoje hrvatsko izdanje, nimalo laka životna priča prati i njegove posljednje dane

Svi koji su poznavali Shanea MacGowana o svojim iskustvima s jednim od najvećih modernih irskih bardova govore više-manje isto. “Velikodušan, drag, neopisivo inteligentan, duhovan, iskren, suosjećajan… i posve mortus” samo su neki epiteti… No, biografija iz 2021. godine, dvije godine prije smrti pjevača Poguesa dobila je i prošireno izdanje kako bi obuhvatilo i Shaneove posljednje dane, a knjiga je nedavno doživjela i svoj hrvatski prijevod u izdanju Rockmarka. Za čitatelje koji nisu suviše vremena dosad posvetili proučavajući tragične postaje križa koje čine MacGowanovu životnu priču (s mnogo, mnogo posrtanja pod križem) naći će mnogo toga zanimljivog u “Divljoj odanosti” koja će vjerojatno manje zadovoljiti one okorijele fanove. Hrvatski prijevod nije idealan, ali niti ne frustrira, dok je stil knjige mnogo lakši od njezinog uglavno mučnog sadržaja. Ravno do dna

15.04.2024. (14:00)

Odlazak 'Broja 1'

Josip Manolić: Najdugovječniji hrvatski političar, pripadnik UDBE i drugi premijer

Politikom se počeo baviti 1937. i prvo je bio omladinski i sindikalni rukovoditelj. S 18 godina ušao je u SKOJ, a godinu kasnije u Novoj Gradiški primljen je u članstvo KPJ. U svibnju 1941. zbog umnožavanja i raspačavanja letaka KPJ ustaške vlasti su ga uhitile. U Zagrebu je ostao do listopada 1942., kada prelazi na teritorij pod partizanskom kontrolom. Nakon rata je u Udbi bio zadužen za zatvore u kojima su bili politički zatvorenici. Tu je dužnost obavljao do 1963. Često se propitivala njegova uloga oko pritvaranja Alojzija Stepinca te ga se čak optuživalo da je odgovoran za njegovo trovanje, što je on negirao, navodeći da je Stepinac imao status povlaštenog zatvorenika. Nakon sloma Hrvatskog proljeća 1972. smijenjen je sa svih dužnosti u saboru SR Hrvatske i umirovljen. Godine 1989. postaje jedan od osnivača HDZ-a i najbliskiji suradnik Franje Tuđmana. Drugi je predsjednik Vlade, naslijedivši Stipu Mesića 1990. godine. Za vrijeme Manolićeva mandata Hrvatski sabor je 25. lipnja 1991. donio Ustavnu odluku o suverenosti i samostalnosti Republike Hrvatske i Deklaraciju o proglašenju suverene i samostalne Republike Hrvatske. Politikom se prestao baviti 2002. godine. tportal

17.10.2023. (12:00)

Shine on, you crazy diamond...

Dokumentarac o legendarnom članu Pink Floyda: Nitko ne zna kroz što je sve prošao Syd Barrett

Ćudljivo ponašanje koje je proizilazilo iz njegovog pogoršanog mentalnog zdravlja udaljilo ga je od prijatelja i kolega iz benda i na kraju, nedugo zatim, dovela i do neformalnog otpuštanja. Kolale su glasine da mu je LSD pretvorio mozak u kašu, tjerajući ga da polako tone u ludilo, izopćen od svijeta u svojoj vikendici. Međutim, pogledajte pažljivije i pronaći ćete biografiju s jačim vezama sa Zemljom.Relativni manjak informacija o njemu pretvorio ga je u palimpsest po kojem je svaki slušatelj mogao nažvrljati svoje osobne fantazije i strepnje, ali je redatelj Bogawa sada više crpio iz unutrašnje suštine ikone nego iz predodžbe o čovjeku.. Pulse prevodi Guardian.

03.06.2023. (14:00)

"Nekada sam bila ponosna što imam sina koji je postao predsjednik Rusije, a sada se sramim rata”

Do zadnjeg dana Vera Putina tvrdila da je ona majka Vladimira Putina

Vladimir Putin: Vera Putina's Lost Son | ZEIT ONLINE

Vera Putina koja je umrla u dobi od 96 godina, izašla je iz anonimnosti 1999. godine tvrdeći da je biološka majka Vladimira Putina, za kojeg je tvrdila da ga je napustila dok je bio dijete. Preminula je prije 2 dana. Tvrdila je da je njezin sin pod nadimkom “Vova” rođen 7. listopada 1950. – točno 2 godine prije službenog datuma rođenja Vladimira Putina. Tvrdnje da je Kremlj pokušavao zataškati njezinu priču dobile su na snazi ​​zbog činjenice da su dvojica novinara koji su je planirali intervjuirati umrli pod misterioznim okolnostima. Prvi, Rus Artjem Borovik, istaknuti kritičar Kremlja koji je u to vrijeme radio na dokumentarcu o Putinovu djetinjstvu, poginuo je u zrakoplovnoj nesreći u međunarodnoj zračnoj luci Sheremetyevo 9. ožujka 2000. Drugi, talijanski novinar Antonio Russo, ubijen je kasnije iste godine dok je izvještavao o Drugom čečenskom ratu. Jutarnji

06.12.2022. (09:00)

Ulomak iz autobiografije "Brianovi životi"

Brian Johnson: “Nisam vjerovao da me zovu za pjevača grupe AC/DC”

A onda sam jednog jutra početkom ožujka podignuo slušalicu i čuo ženu s vrlo jakim istočnonjemačkim naglaskom. I možda zato što sam pogledao previše ratnih filmova, zvučala je kao da sam na ispitivanju. „Fi ste Brijan Jonson?“, željela je znati. „Tko pita?“, odgovorio sam. „To sad nije fašno. Fašno je da morate ići u Londoun i pjefati z gruppen“. „Pjefati?“ „Pjefati. Fi ste Brijan Jonson, pjefač, ja?“„A pjevati… Je, ja sam. A što to točno želite od mene?“ „Pjefati“. „Dobro, taj dio sam shvatio“. „Mit eine rock gruppen“. „Dobro, ali gledajte… Žao mi je, no prestao sam ići na audicije. Već sam u jednom bendu i upravo se spremamo…“ Prvo pravilo ratnih filmova je da na pitanje uvijek odgovarate protupitanjem. „Ne mogu fam reći ime ofe gruppen“. „U redu, nema veze, jer kao što sam rekao, ne idem više na audicije“. Uslijedila je duga stanka. „Da snate ime“, nastavila je, „ne bi rekli ‘nein’“. „Mogu fam reći inicijale“, kazala je. „Dobro?“ „A.S.“. Razbijao sam glavu, ali stvarno mi nijedan bend nije padao na pamet. „Žao mi je“, rekao sam, „ali zaista ne zn… “ „Und D.S.“. Sada je bio moj red da napravim stanku. Malo mi je bilo teško povjerovati u ovo što čujem. Nema šanse da ova žena radi za njih. „Mislite na… AC/DC?“ „Scheisse! Prefiše sam rekla!“ Nacional

09.01.2022. (17:00)

Valja ponekad sjesti za stol i otvoriti knjigu Drugi spol

Zbog Simone de Beauvoir žene su postale svjesne da su puno više od majki i supruga

Simone de Beauvoir rođena je na današnji dan 1908. u obitelji koja se borila da zadrži svoj buržujski status i u kojoj su djeca odgajana strogo i tradicionalno. Djetinjstvo je provela u katoličkoj školi za djevojčice – mjestu gdje su se odgajale buduće pristojne žene i šutljive majke. Svoj talent za pisanje otkrila je u dobi od samo osam godina. Školovala se u privatnim institucijama i upravo zato što je upoznala ograničenost i osrednjost svoje sredine, kao adolescentica je u potpunosti odbacila socijalne i religijske vrijednosti svoje obitelji te život odlučila posvetiti pisanju i proučavanju. U dobi od 21 godine postaje najmlađa osoba i tek deveta žena u francuskoj povijesti s položenim državnim ispitom iz područja filozofije. Umrla je 1986. godine u Parizu. Nacional

12.09.2021. (20:00)

Once upon a time...

Biografija Pearl Jama odsad i na hrvatskom jeziku

Jedan od najbitnijih albuma prvijenca, “Ten” Pearl Jama, proslavio je ovog kolovoza svoj trideseti rođendan, a Rockmark je vođen tim datumom objavio prijevod biografije benda. Biografija prati razvoj benda iz Seattlea od prvog albuma “Ten”, sve do posljednjeg “Gigaton”, a među više od 400 stranica knjige sakrili su bendovo nesnalaženje sa slavom, odnos s fanovima, borbu s Ticketmasterom, nošenje s velikom tragedijom u Roskildeu 2000. Dotiče se i slavnih glazbenika kao što su Kurt Cobain i Chris Cornell. Autor knjige veliki je obožavatelj benda, ali bez obzira na to, dao je knjizi dozu objektivnosti i glazbene kritike. Knjigu sam opisuje kao djelo o društvenoj povijesti, djelomično kao svoju autobiografiju, ali ona ipak obuhvaća i objašnjava važnost benda od devedesetih do dana današnjega. Muzika.hr

 

05.10.2020. (12:00)

Biografija prekaljenog diplomata

Budimir Lončar: ‘Tuđman mi je dao tri ponude. Sve sam ih odbio zbog Gojka Šuška‘

“Ja sam prvi ministar vanjskih poslova u povijesti Ujedinjenih naroda koji je svoju zemlju stavio na dnevni red VS-a, zato što ugrožava svjetski mir. Moj govor nije tajan – u UN-u sam između ostalog rekao: ‘Nitko od jugoslavenskih faktora nije nevin, niti potpuno čist’, ali ‘jasno je gdje su generatori konflikta i gdje su glavni motivatori nepovjerenja’. Na to se pozvao i američki državni tajnik James Baker i podvukao kako je jasno da sam mislio na Slobodana Miloševića”, za Jutarnji list u velikom je intervjuu rekao Budimir Lončar povodom izlaska biografije koju je napisao Tvrtko Jakovina, a Fraktura izdala pod naslovom “Budimir Lončar – Od Preka do vrha svijeta”. Jutarnji list

 

06.04.2016. (17:41)

Tko je novi ravnatelj policije Zvonimir Vnučec?

Vlada je u srijedu na prijedlog ministra Vlahe Orepića razriješila glavnog ravnatelja policije Vladu Dominića i privremeno imenovala njegova zamjenika Zvonimira Vnučeca na tu dužnost.

Dio je to kadrovskih odluka Vlade o imenovanjima u vrhu policije i to nakon jučerašnjih promjena koje su uslijedile zbog provale u sjedište zagrebačke kriminalističke policije.

Vnučec je rođen 1955. u Karlovcu, a policijsku karijeru započeo je 1977. kao operativac za pozorničko-patrolnu djelatnost u karlovačkoj policiji u kojoj je 1991. postao pomoćnik načelnika, a 1993. načelnik kriminalističke policije.

U Ministarstvo unutarnjih poslova prešao je 1994. gdje je dvije godine bio kriminalistički službenik za gospodarski kriminalitet, a onda do 2000. načelnik Odjela za potrage i pojačani nadzor.

Nakon 2000. premješten je u karlovačku policiju u kojoj je bio načelnik do 2004. kada je ponovno premješten u MUP, gdje je vodio odsjek kriminalističkih evidencija do 2012. kad ga je nakon provedenog javnog natječaja glavni ravnatelj policije imenovao zamjenikom za kriminalitet.

Na mjesto načelnika zagrebačke Policijske uprave (PU) dolazi Željko Prša, dosadašnji voditelj Službe općeg kriminaliteta u Upravi kriminalističke policije Ravnateljstva policije. Prša je bio i zapovjednik u policijskoj postaji Zaprešić kada je uhvaćen Mladen Šlogar, kasnije osuđen zbog ubojstva Ivane Hodak.