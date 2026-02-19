George Costanza u stvarnom životu

Vlada je u srijedu na prijedlog ministra Vlahe Orepića razriješila glavnog ravnatelja policije Vladu Dominića i privremeno imenovala njegova zamjenika Zvonimira Vnučeca na tu dužnost.

Dio je to kadrovskih odluka Vlade o imenovanjima u vrhu policije i to nakon jučerašnjih promjena koje su uslijedile zbog provale u sjedište zagrebačke kriminalističke policije.

Vnučec je rođen 1955. u Karlovcu, a policijsku karijeru započeo je 1977. kao operativac za pozorničko-patrolnu djelatnost u karlovačkoj policiji u kojoj je 1991. postao pomoćnik načelnika, a 1993. načelnik kriminalističke policije.

U Ministarstvo unutarnjih poslova prešao je 1994. gdje je dvije godine bio kriminalistički službenik za gospodarski kriminalitet, a onda do 2000. načelnik Odjela za potrage i pojačani nadzor.

Nakon 2000. premješten je u karlovačku policiju u kojoj je bio načelnik do 2004. kada je ponovno premješten u MUP, gdje je vodio odsjek kriminalističkih evidencija do 2012. kad ga je nakon provedenog javnog natječaja glavni ravnatelj policije imenovao zamjenikom za kriminalitet.

Na mjesto načelnika zagrebačke Policijske uprave (PU) dolazi Željko Prša, dosadašnji voditelj Službe općeg kriminaliteta u Upravi kriminalističke policije Ravnateljstva policije. Prša je bio i zapovjednik u policijskoj postaji Zaprešić kada je uhvaćen Mladen Šlogar, kasnije osuđen zbog ubojstva Ivane Hodak.