George Costanza u stvarnom životu
Biografija o komičaru Larryju Davidu: Otvorena, iskrena i s puno humora
Larry David stekao je odanu publiku i status kultnog imena televizijskog svijeta kao komičar, zatim scenarist i producent serije “Seinfeld”, a naposljetku i kao autor i glavna zvijezda serije “Bez oduševljenja, molim”. “Seinfeld”, isprva predstavljen kao „show o ničemu“, prerastao je u globalni fenomen i jednu od najutjecajnijih humorističnih serija svih vremena. Kroz više od 230 stranica Josh Levine čitatelje vodi kroz Davidovo odrastanje u Brooklynu, prepričava njegove prve pokušaje u stand-up svijetu i prati dug put prema televizijskom uspjehu, uključujući stvaranje i razvoj njegovih hit sitcoma, te kasnije projekte poput filma “Clear History” i hita “Fish in the Dark”. Ravno do dna