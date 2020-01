U očekivanju dobre posvete, isječak iz filma Neobična banda Jean Luc Godarda i IMDB. Snimila je sedam filmova s Godardom, njezinim partnerom tijekom 60-ih godina.

R.I.P. Anna Karina, September 22, 1940 – December 14, 2019. Here she is dancing with Claude Brasseur and Sami Frey in the 1964 film "Bande à part," directed by Jean-Luc Godard with music by Michel Legrand. pic.twitter.com/b7bAMIii5y

— Dust-to-Digital (@dusttodigital) December 16, 2019