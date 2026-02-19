Koliko su opasni desničarski influenceri na Facebooku? - Monitor.hr
Danas (12:00)

Svatko vodi svoju emisiju

Koliko su opasni desničarski influenceri na Facebooku?

Javnim profilima Facebook je dao veću vidljivost običnim korisnicima, nije potrebno plaćati promociju da bi vas čitali korisnici koji vam nisu prijatelji ili pratitelji, a možete dobiti veliki doseg objava. Ovu opciju koriste mnoge poznate ličnosti, a najpopularnija je među novinarima, političarima, analitičarima, odnosno svima onima koje bismo danas svrstali u kategoriju, nazovimo to tako, „političkih influencera“. Njih u Hrvatskoj ima mnogo, svakog dana vam iskače neko novi, neko koga do sada niste sretali i svojim objavama kroji javno mnijenje.

Svakoga dana raste vojska javnih profila koji iznose svoje stavove, a tu dominira krajnja desnica. Objave su uglavnom populističke, otvoreno služe političarima desne struje i pune su komentara. Komentara običnih ljudi koji svakodnevno „scrollaju“ po Facebooku. Autori pišu ono što ti ljudi žele da pročitaju. Populizam i demagogija. Svojim dominantnim serviranjem stavova i zaključaka donose presude koje djeluju kao općenarodno mišljenje i to je ono što čitarelji vole, a to je da pročitaju kad netko napiše upravo ono što oni žele da pročitaju: kako nam je uvek netko drugi kriv i da je „ubačeni vanjski element“ kriv za sve probleme. Neprijatelji, „mrzitelji svega hrvatskog“ i „ubačeni vanjski elementi“ se pobjeđuju upravo današnjim poimanjem patriotizma. Novosti


Slične vijesti

06.11.2025. (19:00)

Kulturna baština ili nogometni derbi – teško je ponekad razaznati

DW: Incident u Splitu simptom je oštrog skretanja Hrvatske udesno

U Splitu je 3. studenog pedesetak mlađih huligana, navodno Torcide, spriječilo održavanje Dana srpske kulture uzvikujući ustaške parole. Publika i izvođači iz Novog Sada morali su napustiti prostor. Premijer Plenković osudio incident i pozvao na procesuiranje, dok stručnjaci upozoravaju na društvenu klimu ksenofobije i desne radikalizacije. Jurica Pavičić ističe da ekstremna desnica postupno dominira kulturnim i političkim životom Hrvatske, a problem nisu samo huligani, već i pasivnost institucija i društvenih elita. DW

30.08.2025. (18:00)

Dok se ne pokaže tko je ustvari manjina

Gjenero i Buden o ‘rastu desnice’: Jedan smatra da bi to ubrzo moglo splasnuti, a drugi ističe kako je prošlost sve što im je ostalo

Hrvatsku je ovoga ljeta pogodio val desničarskih ispada – od napada na festivale i prijetnji Miljenku Jergoviću do političke marginalizacije Srba. Politolog Davor Gjenero tvrdi da se radi o pogrešnim potezima vladajućih i da se stanje može brzo preokrenuti, dok filozof Boris Buden smatra da je riječ o dubljoj društvenoj krizi u kojoj desnica živi samo od prošlosti. Hoće li ovo biti sezonska devijacija ili trajno „novo normalno“, pokazat će jesen i događaji poput šibenskog FALIŠ-a. DW

14.02.2025. (11:00)

A kad ga pitaš, kaže da nije... O, dijete zbunjeno...

Istraživanje: ChatGPT politički naginje udesno

Iako ChatGPT i dalje ima vrijednosti koje se mogu svrstati u libertarijansku ljevicu, istraživači su otkrili da su modeli poput GPT-3.5 i GPT-4 s vremenom pokazali značajan pomak udesno u svojim odgovorima. Istraživači navode tri moguće teorije za ovaj pomak udesno: promjene u skupovima podataka korištenima za treniranje modela, broj interakcija s korisnicima ili promjene i ažuriranja samog chatbota. Modeli poput ChatGPT-a neprestano uče i prilagođavaju se na temelju povratnih informacija korisnika pa bi njihov pomak udesno mogao odražavati šire društvene promjene u političkim vrijednostima, stoji u studiji. Index

01.12.2023. (21:00)

Strah stvara predrasude, predrasude stvaraju mržnju

Europa skreće udesno, a to bi moglo dovesti do novih sukoba

Nakon šokantne izborne pobjede radikalnog desničara u Nizozemskoj, europske elite nervozno skeniraju politički krajolik u potrazi za nagovještajima bliske budućnosti – svi se pitaju ima li neki novi kandidat krajnje desnice šanse na izborima. Ono što mogu vidjeti dovoljno je da izazove jezu na kralježnici svakog političara centra koji voli EU: u gotovo desetak europskih zemalja, uključujući Francusku i Njemačku, tvrdokorne antiimigracijske stranke, neke od njih ekstremnije od Wildersa, trenutno vode u anketama, ili su na drugom mjestu i dišu za vratom vodećoj opciji. Ekstremna desnica pokušava stvoriti “civilizacijsko pitanje” oko borbe protiv diskriminacije, a prijetnja terorizma i njegov učinak na birače također guraju prema rubu glavne stranke. Jutarnji, Politico

13.10.2023. (01:00)

Vjetrovi promjene

I Njemačka skreće udesno: sve glasniji protivnici migranata i tražitelja azila

Nakon poraza vladajućih stranaka na izborima u dvije njemačke pokrajine kancelar Scholz i njegova koalicija lijevog centra nalaze se pod pritiskom. Znaci zaoštravanja posebno su vidljivi kada je riječ o politici azila. Pokrajinski izbori nemaju direktan utjecaj na ravnotežu političkih snaga u Njemačkoj, jer dosadašnje koalicije pod vodstvom konzervativaca, CSU-a u Bavarskoj i CDU-a u Hessenu, i dalje mogu vladati. U Njemačkoj je i dalje dominantan politički centar, ali ono što se uočava je da postoji pomak udesno, ne samo u javnom diskursu, već sada i na izborima. Sve su glasniji pozivi da se poveća broj deportacija odbijenih tražitelja azila. Škole i vrtići nemaju dovoljno osoblja, a opterećen je i zdravstveni sustav. Diskusije o azilu i migracijama vjerojatno će se uskoro odraziti i na poteze savezne vlade. DW

12.08.2023. (19:00)

Nekome je dosadno?

Paul Mason: Zašto Musk uništava Twitter

Elon Musk's Twitter Rebrand to 'X': Doomed From the Start? – Rolling Stone

Musk je na platformu vratio mnoge poznate aktiviste radikalne desnice. Nedavno je pomilovao i Kanyea Westa koji je tvitovao antisemitske viceve i hvalio Hitlera. Musk je ukinuo verifikaciju naloga plavim bedževima koji su javnim ličnostima i kompanijama pomagali da se zaštite od imitatora s lažnim nalozima i uveo verifikaciju kao plaćenu uslugu, što ide naruku trolovima i onima koji šire dezinformacije. Ukratko, Musk pokušava da ostvari dominaciju u tehnologijama koje će kapitalizmu 21. veka omogućiti da izbegne državnu regulaciju: to su transport i energija posle dekarbonizacije, satelitske komunikacije, interfejs između čoveka i kompjutera, i najzad Twitter/X – medijska platforma koja treba da preraste u sistem za plaćanje. Musk ne krije nameru da digitalni gradski trg, što je Twitter nekada bio, pretvori u digitalni platni sistem, koji će verovatno koristiti sopstvenu kriptovalutu da bi se dodatno zaštitio od državne regulacije finansijskog sektora. Peščanik

07.12.2022. (13:00)

Središnja figura u skupini je Heinrich Reuss (71) koji je uhićen

Racije u Njemačkoj zbog planiranog državnog udara. Upleteni i Rusi

Uhićenje Heinricha XIII princa Reußa

Državno odvjetništvo Njemačke tereti 50 žena i muškaraca da su osnovali terorističku organizaciju s ciljem ukidanja ustavnog poretka SR Njemačke i uspostavljanja države po uzoru na njemački Reich iz 1871. godine. Navodi se i da je grupa planirala upasti u parlament Reichsstag i napadom na mrežu opskrbe električnom energijom stvoriti uvjete slične građanskom ratu, svrgnuti saveznu vladu i preuzeti vlast. Državno odvjetništvo tvrdi da su već određeni i izabrani ljudi za važna ministarska mjesta nakon “preuzimanja vlasti”. Vodeći istražitelji današnju operaciju protiv ove skupine opisuju kao neviđenu i naglašavaju da „ona po obujmu nadilazi sve dimenzije.” Po navodima ARD-a i SWR-a naoružana skupina, sastavljena od „Građana Reicha“ i „Querdenkera“, planirala je državni udar u Njemačkoj. Među 52 optužena su bivši elitni vojnici i bivša zastupnica AfD-a u Bundestagu. Deutsche Welle /Index

31.08.2022. (00:00)

Nisu opasne knjige. Opasno je čitati samo jednu knjigu

Iz školskih knjižnica u SAD-u uklanjaju se “nepodobne” knjige, a roditelji kontroliraju popis lektire

Desnica u SAD-u posljednjih je mjeseci usmjerila snage i na javno školstvo, a jedno od poprišta borbe su knjižnice u kojima se provode čistke naslova koji spominju rasizam, seksizam, rodni identitet i opresiju. U 41 posto nedavno zabranjenih knjiga u SAD-u likovi su nebijelci, a 33 posto LGBT teme. U obrani konzervativnih vrijednosti sve više sudjeluju i roditelji. Kao i u slučaju prava na pobačaj, taktika konzervativne desnice za napad na liberalne vrijednosti u školstvu temelji se na postupnom nagrizanju centraliziranog sustava s najnižih razina dok to rastakanje ne postane opće pravilo. Taktika je u skladu s njezinim temeljnim ideološkim postavkama o potrebi uništenja javnog i općeg kako bi se na njihovo mjesto uzdignule vrijednosti privatnog i individualnog. Novosti

21.02.2020. (21:30)

Nulta tolerancija

Obrušavanje na migrante u ime zaštite ženskih prava samo je eksternalizacije barbarstva

Tek pred migrantskom najezdom postanu naši desničari feministi, naglo im se razbudi senzibilitet za seksizam ili pojme koncept ženskih prava. Otkrivanje je tople vode isticati da to naprednjačko pozicioniranje nazadnjaka, to stajanje pod zastavu boljeg, prosvjetljenijeg odnosa prema ženama, nije principijelno već ksenofobno – neće oni imati problem s mizoginijom i povampirenim patrijarhatom, nego samo s tuđinskom mizoginijom i tuđinskim povampirenim patrijarhatom.