Svatko vodi svoju emisiju

Javnim profilima Facebook je dao veću vidljivost običnim korisnicima, nije potrebno plaćati promociju da bi vas čitali korisnici koji vam nisu prijatelji ili pratitelji, a možete dobiti veliki doseg objava. Ovu opciju koriste mnoge poznate ličnosti, a najpopularnija je među novinarima, političarima, analitičarima, odnosno svima onima koje bismo danas svrstali u kategoriju, nazovimo to tako, „političkih influencera“. Njih u Hrvatskoj ima mnogo, svakog dana vam iskače neko novi, neko koga do sada niste sretali i svojim objavama kroji javno mnijenje.

Svakoga dana raste vojska javnih profila koji iznose svoje stavove, a tu dominira krajnja desnica. Objave su uglavnom populističke, otvoreno služe političarima desne struje i pune su komentara. Komentara običnih ljudi koji svakodnevno „scrollaju“ po Facebooku. Autori pišu ono što ti ljudi žele da pročitaju. Populizam i demagogija. Svojim dominantnim serviranjem stavova i zaključaka donose presude koje djeluju kao općenarodno mišljenje i to je ono što čitarelji vole, a to je da pročitaju kad netko napiše upravo ono što oni žele da pročitaju: kako nam je uvek netko drugi kriv i da je „ubačeni vanjski element“ kriv za sve probleme. Neprijatelji, „mrzitelji svega hrvatskog“ i „ubačeni vanjski elementi“ se pobjeđuju upravo današnjim poimanjem patriotizma. Novosti