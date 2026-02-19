Svatko vodi svoju emisiju
Koliko su opasni desničarski influenceri na Facebooku?
Javnim profilima Facebook je dao veću vidljivost običnim korisnicima, nije potrebno plaćati promociju da bi vas čitali korisnici koji vam nisu prijatelji ili pratitelji, a možete dobiti veliki doseg objava. Ovu opciju koriste mnoge poznate ličnosti, a najpopularnija je među novinarima, političarima, analitičarima, odnosno svima onima koje bismo danas svrstali u kategoriju, nazovimo to tako, „političkih influencera“. Njih u Hrvatskoj ima mnogo, svakog dana vam iskače neko novi, neko koga do sada niste sretali i svojim objavama kroji javno mnijenje.
Svakoga dana raste vojska javnih profila koji iznose svoje stavove, a tu dominira krajnja desnica. Objave su uglavnom populističke, otvoreno služe političarima desne struje i pune su komentara. Komentara običnih ljudi koji svakodnevno „scrollaju“ po Facebooku. Autori pišu ono što ti ljudi žele da pročitaju. Populizam i demagogija. Svojim dominantnim serviranjem stavova i zaključaka donose presude koje djeluju kao općenarodno mišljenje i to je ono što čitarelji vole, a to je da pročitaju kad netko napiše upravo ono što oni žele da pročitaju: kako nam je uvek netko drugi kriv i da je „ubačeni vanjski element“ kriv za sve probleme. Neprijatelji, „mrzitelji svega hrvatskog“ i „ubačeni vanjski elementi“ se pobjeđuju upravo današnjim poimanjem patriotizma. Novosti