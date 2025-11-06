Kulturna baština ili nogometni derbi – teško je ponekad razaznati
DW: Incident u Splitu simptom je oštrog skretanja Hrvatske udesno
U Splitu je 3. studenog pedesetak mlađih huligana, navodno Torcide, spriječilo održavanje Dana srpske kulture uzvikujući ustaške parole. Publika i izvođači iz Novog Sada morali su napustiti prostor. Premijer Plenković osudio incident i pozvao na procesuiranje, dok stručnjaci upozoravaju na društvenu klimu ksenofobije i desne radikalizacije. Jurica Pavičić ističe da ekstremna desnica postupno dominira kulturnim i političkim životom Hrvatske, a problem nisu samo huligani, već i pasivnost institucija i društvenih elita. DW