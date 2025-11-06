Kulturna baština ili nogometni derbi – teško je ponekad razaznati

Nakon što je skupina mladića prekinula program Dana srpske kulture u Splitu, policija je uhitila tri osobe. Incident su osudili premijer Plenković, predsjednik Milanović i ministar Habijan, dok je Pupovac upozorio na prijetnju ustavnim vrijednostima i građanskoj kulturi. Penava je izrazio žaljenje, ali i razumijevanje za “osjećaje branitelja”, dok je Tesa Goldstein iz SDP-a optužila Vladu za popustljivost prema radikalnoj desnici. Gradonačelnik Šuta poručio je da će nastavak manifestacije proteći mirno. HRT

Vojković: Krkani koji su upali na Dane srpske kulture najviše pomažu Vučiću (Index)