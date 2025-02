A kad ga pitaš, kaže da nije... O, dijete zbunjeno...

Unutar popularnog AI chatbota sada se više ne mora koristiti isključivo set podataka na kojima je jezični model treniran, već se u njegove odgovore počinju uključivati i podaci dobiveni izravnim pretraživanjem weba. Alat se aktivira klikom na pripadajuću ikonu, upiti se postavljaju prirodnim jezikom kao i ranije, no ChatGPT je sada ažurniji i može s Interneta “povući” informacije kao što su svježi sportski rezultati, vremenska prognoza i slični. Prilikom odgovora na redovna pitanja, ChatGPT će se također moći poslužiti pretraživanjem, kao što to, primjerice, čine Gemini ili Copilot. Svi oni, koji su se bili upisali na listu čekanja u testnom okruženju SearchGPT, a spadaju u krug pretplatnika na ChatGPT Plus ili Team, dobili su pristup tražilici. Korisnici iz edukacijskih paketa dobit će pristup narednih tjedana, a najavljeno je i kako će svi besplatni korisnici isto dobiti nešto kasnije – kroz narednih nekoliko mjeseci. Bug