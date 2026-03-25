A veliki Bob Dylan bi si morao tražiti neki drugi posao
Šerbedžija: Da je Arsen pjevao na engleskom, bio bi Bob Dylan
U prepunoj dvorani Vatroslava Lisinskog održan je koncert u čast Arsena Dedića, na kojem su nastupili Rade Šerbedžija, gitarist Miroslav Tadić i Zagrebački solisti. Umjetnici su kroz nove aranžmane podsjetili na Arsenovu beskompromisnost i satiru, uspoređujući njegov značaj s onim Franka Zappe i najvećih hrvatskih pjesnika. Šerbedžija se s posebnim pijetetom prisjetio njihova posljednjeg zajedničkog nastupa iz 2015. godine, ističući kako Arsenova "nematerijalna baština" postaje sve popularnija nakon njegova odlaska. Večer je bila prožeta emocijama, slaveći čovjeka koji je bio mnogo više od kantautora – istinskog mudraca i pjesnika.