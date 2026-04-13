Jedna velika metla i lopatica
Kraj jedne ere: TISZA bi mogla krenuti u radikalno pospremanje Mađarske
Stranka TISZA Pétera Magyara, osiguravši dvotrećinsku većinu, započinje ambicioznu transformaciju države nakon Orbanove vladavine. Ključni prioriteti uključuju borbu protiv korupcije putem Ureda europskog tužitelja, osnivanje tijela za povrat imovine i hitnu deblokadu EU sredstava prije isteka rokova 2026. godine. Planirane su duboke reforme: ograničavanje mandata premijera, jačanje neovisnosti pravosuđa, revizija proračuna uz veća socijalna davanja te potpuna reorganizacija javnih medija. Unatoč snažnom mandatu, izazov ostaje pravna provedivost retroaktivnih mjera i duboka polarizacija društva koju Magyar planira liječiti otvaranjem dosjea tajnih službi. Net
- Magyar proglasio je kraj “kriminalne organizacije” i najavio novu eru u kojoj premijer više neće biti “Kralj Sunce”, već kapetan tima koji služi narodu. Ključne promjene uključuju ograničenje premijerskog mandata na dva puta, oštru borbu protiv korupcije te zaokret prema konstruktivnoj suradnji s EU, uz prestanak ratnohuškačke propagande. Pozvao je na hitno konstituiranje parlamenta i ujedinjenje podijeljene mađarske nacije (tportal)
- Dodik tuguje zbog Orbanova poraza. Magyar: Orbanovi ljudi uništavaju dokumente (Index)
- Magyar: Orban je kriv što su odnosi Hrvatske i Mađarske tako zahladili, nije slučajnost da Hernádi nije izručen (N1)
- Može li ‘mađarski scenarij’ zahvatiti i druge zemlje? Gjenero: ‘U Beogradu su već svjesni…’ (Danas)