S Mađarskom nema šale, ali s Orbanom možda ima
Mađarska pred preokretom: Orbanov “neliberalni” tron pod opsadom
Viktor Orban, dugogodišnji uzor američke desnice i Donalda Trumpa, suočava se s mogućim porazom na izborima 12. travnja. Iako uživa glasnu podršku Trumpa i najavljeni posjet J.D. Vancea, ankete daju prednost Peteru Magyaru i njegovoj stranci Tisza. Magyar, bivši insajder, fokusira se na korupciju i životni standard, privlačeći mlađe birače. Dok desničarski krugovi strahuju za sudbinu “kršćanske civilizacije”, analitičari ističu da američka potpora ostaje samo verbalna. Trump, unatoč pohvalama, nije ponudio konkretnu financijsku pomoć, što sugerira oprez uoči neizvjesnog ishoda koji bi mogao redefinirati europsku politiku. tportal
- Višeslav Raos: Smjena dugovječne vlasti Viktora Orbána prvi put u najmanje petnaest godina čini se prilično realnom mogućnošću, no Mađarska danas nije neutralan institucionalni prostor. Ona je duboko oblikovan sustav u kojem bi svaka nova vlast, pa tako i ona izglednog pobjednika Pétera Magyara, morala najprije rekonstruirati državu (tportal)
- Mađarski “Watergate”: Prošli tjedan otkriveno je da je mađarska Služba za zaštitu ustavnog poretka, navodno infiltrirala svoje ljude u oporbenu stranku Tisza (DW, Jutarnji)