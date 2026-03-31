S Mađarskom nema šale, ali s Orbanom možda ima

Time su nastavili redovnu praksu javnog svojatanja hrvatskog teritorija, koja traje cijelo jedno desetljeće. Bartulica je toga itekako svjestan: u zadnjih godinu dana Novosti su već nekoliko puta pisale o tome da se druži sa skupinom ljudi koji više od ijedne organizacije u susjednoj zemlji javno propagiraju Hrvatsku u mađarskim granicama.

Pa ipak, i unatoč tome, ovaj “hrvatski ” zastupnik iz Domovinskog pokreta nastavio je odlaziti na njihove skupove u Mađarsku. Prije mjesec i pol bio im je gost i govornik u Budimpešti na Konferenciji konzervativne političke akcije (CPAC), skupu američkih i europskih ekstremnih desničara. Orbanov režim koristi ovaj događaj za političku mobilizaciju birača u susjednoj zemlji i dizanje diplomatskih tenzija po okolnim državama. Njegovi glavni izvođači terenskih radova, udruženje koje za enormna proračunska sredstva godinama proizvodi cijele kampanje šireći spotove i vizuale u kojima je veći dio Hrvatske zapravo mađarsko vlasništvo, je upravo Centar za temeljna prava. Dugogodišnji prijatelji Stjepe Bartulice. Novosti