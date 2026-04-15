Vidimo se nakon drugog mandata
Mađarski zaokret: Magyar gradi “normalnu” državu
Nakon povijesne pobjede, Peter Magyar najavljuje demontažu Orbanova sustava kroz novi ustav i ograničenje premijerskog mandata na najviše dva. Iako zadržava čvrst stav prema migracijama, Magyar Mađarsku vidi kao konstruktivnog partnera u EU i NATO-u, planira uvođenje eura te pridruživanje Uredu europskog tužitelja radi suzbijanja korupcije. U vanjskoj politici zagovara suverenitet Ukrajine, distanciranje od Kremlja i snažnije povezivanje sa Srednjom Europom, uključujući i Hrvatsku. Najavljuje reviziju tajnih ugovora s Rusijom te izručenje Orbanovih “VIP bjegunaca”, obećavajući povratak pravne države nakon šesnaest godina autokracije. DW