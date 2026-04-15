Vidimo se nakon drugog mandata

Nacija, kršćanstvo i tradicionalne vrijednosti, moto je vladajuće mađarske garniture već punih 16 godina. U praksi to često znači i ugrožavanje vladavine prava, napade na civilno društvo i medije, diskriminaciju LGBT osoba i kršenje prava migranata. S tim teretom Viktor Orbán u travnju ide po peti uzastopni mandat. Orbán koristi dvotrećinsku većinu za sustavnu demontažu demokratskih institucija. Ključni alat je donošenje ustavnih amandmana i zakona kojima se ograničavaju ovlasti sudstva i medijske slobode.

Orbán opstruira protivnike prekrajanjem izbornih jedinica (gerrymandering) u korist Fidesza i ukidanjem financijskih ograničenja za kampanje. Manjine i aktivisti su pod stalnim udarom: LGBT zajednici je onemogućeno posvajanje i promjena spola, civilne udruge se etiketiraju kao “strani plaćenici” uz posebne poreze, dok se akademska zajednica guši kroz preuzimanje sveučilišta i protjerivanje neovisnih institucija poput CEU-a. Ideje