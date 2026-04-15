Mađarski zaokret: Magyar gradi "normalnu" državu
Danas (10:00)

Vidimo se nakon drugog mandata

Mađarski zaokret: Magyar gradi “normalnu” državu

Nakon povijesne pobjede, Peter Magyar najavljuje demontažu Orbanova sustava kroz novi ustav i ograničenje premijerskog mandata na najviše dva. Iako zadržava čvrst stav prema migracijama, Magyar Mađarsku vidi kao konstruktivnog partnera u EU i NATO-u, planira uvođenje eura te pridruživanje Uredu europskog tužitelja radi suzbijanja korupcije. U vanjskoj politici zagovara suverenitet Ukrajine, distanciranje od Kremlja i snažnije povezivanje sa Srednjom Europom, uključujući i Hrvatsku. Najavljuje reviziju tajnih ugovora s Rusijom te izručenje Orbanovih “VIP bjegunaca”, obećavajući povratak pravne države nakon šesnaest godina autokracije. DW


Jučer (23:00)

Hvala JD Vanceu, posjeti malo i Srbiju

Pad Viktora Orbána: Mađari izabrali hladnjak umjesto televizije

Presudni faktori poraza bili su visoka korupcija, gospodarska recesija i zapuštenost javnih službi, što propaganda više nije mogla prikriti. TV je ovdje metafora za propagandu, a hladnjak za stvaran život Mađara. Iako je Orbán godinama gradio “neliberalnu državu”, birači su se zasitili retorike straha i izolacije od EU-a. ‘Propaganda ne može pomoći kada građanin ne može dobiti zdravstvenu skrb, a zna da premijer ima raskošno imanje’, rekao je bivši američki veleposlanik. Magyar obećava “humaniju” Mađarsku, dok Orbánov pad šalje snažnu poruku europskoj desnici i populistima diljem svijeta. tportal prenosi analizu NY Timesa. Tema i na Monitorovom Forumu

Prekjučer (22:00)

Jedna velika metla i lopatica

Kraj jedne ere: TISZA bi mogla krenuti u radikalno pospremanje Mađarske

Stranka TISZA Pétera Magyara, osiguravši dvotrećinsku većinu, započinje ambicioznu transformaciju države nakon Orbanove vladavine. Ključni prioriteti uključuju borbu protiv korupcije putem Ureda europskog tužitelja, osnivanje tijela za povrat imovine i hitnu deblokadu EU sredstava prije isteka rokova 2026. godine. Planirane su duboke reforme: ograničavanje mandata premijera, jačanje neovisnosti pravosuđa, revizija proračuna uz veća socijalna davanja te potpuna reorganizacija javnih medija. Unatoč snažnom mandatu, izazov ostaje pravna provedivost retroaktivnih mjera i duboka polarizacija društva koju Magyar planira liječiti otvaranjem dosjea tajnih službi. Net

  • Magyar proglasio je kraj “kriminalne organizacije” i najavio novu eru u kojoj premijer više neće biti “Kralj Sunce”, već kapetan tima koji služi narodu. Ključne promjene uključuju ograničenje premijerskog mandata na dva puta, oštru borbu protiv korupcije te zaokret prema konstruktivnoj suradnji s EU, uz prestanak ratnohuškačke propagande. Pozvao je na hitno konstituiranje parlamenta i ujedinjenje podijeljene mađarske nacije (tportal)
  • Dodik tuguje zbog Orbanova poraza. Magyar: Orbanovi ljudi uništavaju dokumente (Index)
  • Magyar: Orban je kriv što su odnosi Hrvatske i Mađarske tako zahladili, nije slučajnost da Hernádi nije izručen (N1)
  • Može li ‘mađarski scenarij’ zahvatiti i druge zemlje? Gjenero: ‘U Beogradu su već svjesni…’ (Danas)
Prekjučer (00:00)

Viktorov posljednji ples

Izbori u Mađarskoj: Orbán priznao poraz, Fidesz debelo zaostaje za Tiszom

Mađarska proživljava povijesnu prekretnicu nakon rekordne izlaznosti od 77,8 %. Prema privremenim rezultatima, oporbena stranka Tisza, predvođena Péterom Magyarom, ostvarila je trijumfalnu pobjedu s predviđenih 136 mandata, čime osigurava dvotrećinsku većinu u parlamentu. Fidesz je osvojio 56 mandata. Nakon 16 godina vlasti, Viktor Orbán je telefonski priznao poraz i čestitao Magyaru. Dok su predizborne ankete najavljivale smjenu vlasti, prvi službeni podaci potvrdili su drastičan pad Fidesza. Dok se glasovi još zbrajaju, centar Budimpešte slavi uz veliki techno party ispred parlamenta, simbolizirajući kraj jedne političke ere uz ritmove promjene. Jutarnji

  • Péter Magyar, bivši član Fideszove elite i suprug bivše ministrice, pretvorio se od Orbánovog obožavatelja u njegovog političkog krvnika. Iskoristivši duboko poznavanje sustava i gnjev javnosti zbog korupcijskih afera, Magyar je pokretom Tisza razbio dugogodišnju apatiju. Njegov program temeljio se na borbi protiv korupcije i deblokadi EU fondova, iako zadržava oprezan stav prema Ukrajini. Kao „insajder“ koji je odlučio progovoriti, Magyar je biračima ponudio ono što stara oporba nije mogla – razbijanje Fideszovog monopola na nacionalni identitet. Za Mađare on nije svetac, već nužna promjena nakon 16 godina stagnacije. tportal
  • Povijesni poraz Viktora Orbana snažno odjekuje izvan granica Mađarske, tresući temelje desničarskih pokreta od Rusije do Trumpova MAGA tabora (Index)
  • Plenković: Čuo sam se s Magyarom i čestitao mu na uvjerljivoj pobjedi (Index)
  • Vojković: Orban nije pao zbog ideologije, pao je zbog kobasica – mađarska valuta, forinta, izjedena je inflacijom, standard je pao. Automobili mađarskih tablica ispred naših trgovačkih centara (nekad je bilo obratno)… a nije da smo jeftini (Index)
Subota (21:00)

Simbolično

Mađarski apsurdi: Milijunski kružni tokovi i šetnice bez šuma

U Mađarskoj se nižu bizarni građevinski projekti financirani novcem Europske unije, poput kružnog toka od 1,25 milijuna eura kod Zalaegerszega koji vodi – nikamo. Dok premijer Viktor Orbán retorički napada Bruxelles, njegova vlada istovremeno povlači milijarde za projekte koji često ostaju nedovršeni ili besvrhoviti, poput „šetnica kroz krošnje“ bez ijednog stabla. Kritičari i istraživači upozoravaju da je takav sustav „lova na rentu“ stvorio najkorumpiraniju državu EU, gdje se europskim sredstvima umjesto razvoja financira politička lojalnost i megalomanija, dok ključna infrastruktura godinama čeka na realizaciju. CNN, Index

Subota (15:00)

Tko pod drugim jamu kopa...

Povijesni izbori u Mađarskoj, kampanja obilježena masovnom upotrebom AI-a i dezinformacija

Dok ankete predviđaju pobjedu stranke Tisza Petera Magyara, Orbanov Fidesz gubi tlo pod nogama zbog skandala: od zloupotrebe policije protiv oporbe i kupovine glasova, do ekoloških incidenata i rastrošnosti elite (zlatne četke u Narodnoj banci). Dodatni udarac su snimke koje razotkrivaju Orbanovo dodvoravanje Putinu, dok kampanja kulminira apsurdnim tvrdnjama o ukrajinskom uplitanju. Pitanje je hoće li strah od “vanjskih neprijatelja” nadvladati želju za promjenom. DW

Četvrtak (20:00)

Učio je na tuđim greškama

Politico: Peter Magyar razumije kako igrati protiv premijera njegovim vlastitim oružjem

Iako oporbeni čelnik Márki-Zay nije obožavatelj Magyarove osobnosti, koju smatra “arogantnom” i “egocentričnom”, hvali njegovu hladnokrvnu političku pronicljivost i sposobnost da izvuče ključne pouke iz oporbenog neuspjeha 2022. godine. Magyarovoj popularnosti uoči izbora pridonose i gospodarske slabosti zemlje te snažna percepcija javnosti da su korupcija i klijentelizam proželi Orbánovu vladu. “Ljudi vide da ovo nije funkcionalna vlast, to se promijenilo. Jako su ljuti i toliko mrze Fidesz, što nije bio slučaj prije četiri godine”, rekao je Márki-Zay, inače gradonačelnik Hódmezővásárhelyja, piše Politico. Péter Magyar, nekadašnji insajder Fidesza i bivši suprug Orbánove ministrice pravosuđa, trudi se izbjeći kao proukrajinski nastrojenog, a na skupovima ponavlja iste govore, dok komunikaciju svodi uglavnom na Facebook i odabrane medije. Fokusira se na koaliciju većih oporbenih stranaka, budući da se prijašnja strategija široke opozicije pokazala katastrofalnom. Index

07.04. (19:00)

Gospodar prstenova (izbornih jedinica)

Orbán od prvog svog mandata sustavno radi na demontaži demokratskih institucija i vladavini prava

Nacija, kršćanstvo i tradicionalne vrijednosti, moto je vladajuće mađarske garniture već punih 16 godina. U praksi to često znači i ugrožavanje vladavine prava, napade na civilno društvo i medije, diskriminaciju LGBT osoba i kršenje prava migranata. S tim teretom Viktor Orbán u travnju ide po peti uzastopni mandat. Orbán koristi dvotrećinsku većinu za sustavnu demontažu demokratskih institucija. Ključni alat je donošenje ustavnih amandmana i zakona kojima se ograničavaju ovlasti sudstva i medijske slobode.

Orbán opstruira protivnike prekrajanjem izbornih jedinica (gerrymandering) u korist Fidesza i ukidanjem financijskih ograničenja za kampanje. Manjine i aktivisti su pod stalnim udarom: LGBT zajednici je onemogućeno posvajanje i promjena spola, civilne udruge se etiketiraju kao “strani plaćenici” uz posebne poreze, dok se akademska zajednica guši kroz preuzimanje sveučilišta i protjerivanje neovisnih institucija poput CEU-a. Ideje

01.04. (00:00)

S Mađarskom nema šale, ali s Orbanom možda ima

Mađarska pred preokretom: Orbanov “neliberalni” tron pod opsadom

Viktor Orban, dugogodišnji uzor američke desnice i Donalda Trumpa, suočava se s mogućim porazom na izborima 12. travnja. Iako uživa glasnu podršku Trumpa i najavljeni posjet J.D. Vancea, ankete daju prednost Peteru Magyaru i njegovoj stranci Tisza. Magyar, bivši insajder, fokusira se na korupciju i životni standard, privlačeći mlađe birače. Dok desničarski krugovi strahuju za sudbinu “kršćanske civilizacije”, analitičari ističu da američka potpora ostaje samo verbalna. Trump, unatoč pohvalama, nije ponudio konkretnu financijsku pomoć, što sugerira oprez uoči neizvjesnog ishoda koji bi mogao redefinirati europsku politiku. tportal

  • Višeslav Raos: Smjena dugovječne vlasti Viktora Orbána prvi put u najmanje petnaest godina čini se prilično realnom mogućnošću, no Mađarska danas nije neutralan institucionalni prostor. Ona je duboko oblikovan sustav u kojem bi svaka nova vlast, pa tako i ona izglednog pobjednika Pétera Magyara, morala najprije rekonstruirati državu (tportal)
  • Mađarski “Watergate”: Prošli tjedan otkriveno je da je mađarska Služba za zaštitu ustavnog poretka, navodno infiltrirala svoje ljude u oporbenu stranku Tisza (DW, Jutarnji)
03.07.2025. (19:00)

Tjeraju ga duginim bojama

LGBT zajednicom protiv Orbana: Pride u Budimpešti pokazao da je mađarskom premijeru vjerojatno odzvonilo

Iako je Mađarska zakonom zabranila Povorku ponosa, 28. lipnja se u njoj okupilo gotovo 200 tisuća ljudi. Riječ je o pokazatelju zasićenosti građana Orbánovom vlašću, koja u svrhu mobilizacije vlastitih pristaša LGBT zajednicu koristi kao žrtvenog jarca. Duge godine na vlasti ostavile su, čini se, na Orbána tipičnu posljedicu gubitka doticaja s realnošću, pa je do zadnjeg trenutka građanima slao upozorenja da će “snositi pravne posljedice” ako se pridruže “ilegalnoj” povorci. Iako je grad bio pun policije, represivnih reakcija nije bilo. U pozadini je i rast popularnosti bivšeg člana Fidesza, Petera Magyara, koji trenutno vodi prema anketama i mogao bi dobiti iduće parlamentarne izbore. Novosti

20.04.2025. (20:00)

Vjetrovi promjene

Viktor Orban ima konkurenciju: 44-godišnji odvjetnik najpopularniji je mađarski političar

Peter Magyar, mladolikog izgleda, najčešće odjeven u traperice, bijelu košulju i tenisice, trenutno je prema anketama najpopularniji političar u Mađarskoj. Redovito okuplja stotine tisuća ljudi na prosvjedima. Već tjednima je na turneji po mađarskim gradovima i selima – za razliku od Orbana, koji se hvali da je “seoski dečko” i “ulični borac”, ali ga se rijetko viđa na ulici. Magyarova stranka Tisza trenutačno je u anketama i do osam posto ispred Orbanovog Fidesza. Iako se kraj Orbanovog sustava time još ne nazire, jasno je: jako mnogo Mađara nezadovoljno je korumpiranim i samodopadnim premijerom i priželjkuje promjenu vlasti. Suprotno Orbanovoj retorici da je u Mađarskoj sve bolje nego drugdje u Europskoj uniji, javna infrastruktura je velikim dijelom u lošem stanju – od loših cesta preko zapuštenih bolnica i škola do kaotične uprave. Magyar je preuzeo lokalnu stranku Tisza i ubrzo od nje napravio PR-brand: naziv stranke ujedno je akronim za “Poštovanje i sloboda”, ali i ime rijeke Tise, koja ima iznimno važnu ulogu u mađarskoj kulturi i nacionalnoj mitologiji. DW